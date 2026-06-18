Vantagens do Master a Wagner incluiriam apartamento, viagens, show e repasse de R$ 3,5 mi a familiares

A Polícia Federal (PF) investiga se o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, recebeu vantagens de Augusto Lima, executivo do Banco Master, em troca de atuação em favor da instituição financeiras.

Essas vantagens incluiriam um apartamento, avaliado em 2,45 milhões de reais, e um repasse de 3,5 milhões de reais para uma empresa do enteado do senador.

Também teria sido disponibilizado o uso gratuito de aeronaves, além da entrega de ingressos para um show que ocorreu em Los Angeles.

O senador foi alvo de busca e apreensão nesta quinta-feira, como parte da 9ª fase da Operação Compliance Zero.

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