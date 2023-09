Queiroz critica família Bolsonaro e diz que disputará eleições de 2024

Amigo de Bolsonaro, o PM reformado Fabrício Queiroz afirmou que pretende disputar o cargo de vereador da cidade do Rio de Janeiro nas eleições de 2024. Em entrevista a VEJA, Queiroz, que foi investigado no caso das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio, disse que não conta com o apoio do clã no ano que vem e criticou a postura da família com antigos aliados.

“Os Bolsonaro são do tipo que valorizam aqueles que os trai”, afirmou o ex-militar, sem citar nomes. “Bolsonaro não me ajudou em nada na minha campanha a deputado estadual em 2022. Nem na urna em que ele vota eu tive voto. Se ele sinalizasse favoravelmente à minha candidatura, hoje eu seria deputado”, lamentou, ao relembrar que, mesmo assim, fez campanha para o amigo em 2022, na disputa contra o PT, do atual presidente Lula.

Queiroz ainda usou a figura do petista para destacar a atitude do rival de Bolsonaro em relação a seus aliados. “Lula, assim que ganhou a eleição, foi para a Avenida Paulista em seu primeiro discurso. Do seu lado, estavam José Guimarães, Lindbergh Farias, e vários outros acusados por crimes. Para a família Bolsonaro, eu sou um leproso”, disparou.No ano passado, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro concorreu a uma vaga no legislativo estadual pelo PTB, partido de Roberto Jefferson, mas sem sucesso. Obteve apenas 6,7 mil votos – boa parte deles, cerca de cinco mil, segundo Queiroz, na capital. Por conta disso, decidiu tentar a candidatura a vereador em 2024.

Ele explicou que quer aproveitar esse capital político e disse que ainda não decidiu por qual legenda vai lançar a candidatura. Sua única certeza é que será um partido de direita que lhe dê mais estrutura e mais chances de vencer. “Alguns já me procuraram. Mas ainda estou vendo com minha equipe”, contou Queiroz, ainda filiado ao PTB.

