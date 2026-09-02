Nova pesquisa Quaest testa como seria segundo turno entre Lula e Augusto Cury
Levantamento simulou como seria um segundo turno entre o atual presidente e seus possíveis rivais na corrida ao Planalto
Um levantamento publicado pela Quaest nesta quarta-feira, 2, mostra como está a disputa pela presidência da República e testa o nome de Luiz Inácio Lula da Silva com todos os seus rivais, simulando como seria um segundo turno entre eles. A novidade desse levantamento é a comparação com o escritor Augusto Cury (Avante), que disparou nas pesquisas e bateu os 10 pontos percentuais nas intenções de voto.
Apesar do crescimento considerável do psiquiatra e autor de livros, o levantamento da Quaest mostra que ele não teria forças para vencer Lula se o segundo turno fosse agora. Na pesquisa, o petista aparece com 40% das intenções de voto, contra 34% de Cury. Nessa fatia, 21% disseram que votariam branco ou nulo e 5% responderam que estão indecisos.
O único candidato que fica tecnicamente empatado com Lula nessa pesquisa é o senador Flávio Bolsonaro (PL), que teria 41% das intenções de voto, contra 42% do petista. Nessa simulação, os nulos e brancos são 13% e os indecisos, 4%. O candidato mais distante de Lula em um eventual segundo turno é Romeu Zema (Novo), que aparece com 33% contra 44% do petista.
Veja a seguir a lista completa das intenções de voto de Lula nas simulações de segundo turno com outros candidatos a presidente:
- Lula x Flávio Bolsonaro (PL)
42% a 41%
13% de brancos e nulos e 4% de indecisos
- Lula x Ronaldo Caiado (PSD)
42% a 37%
17% de brancos e nulos e 4% de indecisos
- Lula x Augusto Cury (Avante)
40% a 34%
21% de brancos e nulos e 5% de indecisos
- Lula x Renan Santos (Missão)
43% a 36%
17% de brancos e nulos e 4% de indecisos
- Lula x Romeu Zema (Novo)
44% a 33%
19% de brancos e nulos e 4% de indecisos
Sobre a pesquisa
A pesquisa Quaest entrevistou 2.004 eleitores em todo o Brasil entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-07065/2026.