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Política

Nova pesquisa Quaest testa como seria segundo turno entre Lula e Augusto Cury

Levantamento simulou como seria um segundo turno entre o atual presidente e seus possíveis rivais na corrida ao Planalto

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 10h35 | Atualizado em 2 set 2026, 10h50
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno escuro e gravata vinho, à esquerda. À direita, homem de óculos, terno cinza e camisa azul, com microfone de lapela, gesticulando
O presidente Lula (PT) e o candidato Augusto Cury (Avante)  (Valter Campanato/Agência Brasil/Reprodução)
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Um levantamento publicado pela Quaest nesta quarta-feira, 2, mostra como está a disputa pela presidência da República e testa o nome de Luiz Inácio Lula da Silva com todos os seus rivais, simulando como seria um segundo turno entre eles. A novidade desse levantamento é a comparação com o escritor Augusto Cury (Avante), que disparou nas pesquisas e bateu os 10 pontos percentuais nas intenções de voto.

Apesar do crescimento considerável do psiquiatra e autor de livros, o levantamento da Quaest mostra que ele não teria forças para vencer Lula se o segundo turno fosse agora. Na pesquisa, o petista aparece com 40% das intenções de voto, contra 34% de Cury. Nessa fatia, 21% disseram que votariam branco ou nulo e 5% responderam que estão indecisos.

O único candidato que fica tecnicamente empatado com Lula nessa pesquisa é o senador Flávio Bolsonaro (PL), que teria 41% das intenções de voto, contra 42% do petista. Nessa simulação, os nulos e brancos são 13% e os indecisos, 4%. O candidato mais distante de Lula em um eventual segundo turno é Romeu Zema (Novo), que aparece com 33% contra 44% do petista.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Veja a seguir a lista completa das intenções de voto de Lula nas simulações de segundo turno com outros candidatos a presidente:

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  • Lula x Flávio Bolsonaro (PL)

42% a 41%

13% de brancos e nulos e 4% de indecisos

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  • Lula x Ronaldo Caiado (PSD)

42% a 37%

17% de brancos e nulos e 4% de indecisos

  • Lula x Augusto Cury (Avante)
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40% a 34%

21% de brancos e nulos e 5% de indecisos

  • Lula x Renan Santos (Missão)
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43% a 36%

17% de brancos e nulos e 4% de indecisos

  • Lula x Romeu Zema (Novo)
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44% a 33%

19% de brancos e nulos e 4% de indecisos

Sobre a pesquisa

A pesquisa Quaest entrevistou 2.004 eleitores em todo o Brasil entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-07065/2026.

 

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TAGS:
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