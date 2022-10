Qual instituto de pesquisa mais errou o resultado da eleição presidencial

Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República neste domingo, 30, com 59,7 milhões de votos, ou 50,84%% dos votos válidos, com 99,1% das urnas apuradas. O presidente Jair Bolsonaro obteve 57,7 milhões de votos, o que corresponde a 49,16% do total. No dia anterior, dos institutos de pesquisa que indicaram o vencedor, o Ipec foi o que mais passou longe do resultado final.

Entre os quatro institutos que divulgaram pesquisas de intenção de voto na véspera do pleito, quem mais se aproximou do resultado foi o Paraná Pesquisas. O Ipec, ex-Ibope, foi o único que errou fora da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja quais foram os progonósticos:

Ipec

Lula: 54%

Bolsonaro: 46%

Continua após a publicidade

Datafolha

Lula: 52%

Bolsonaro: 48%

Continua após a publicidade

Paraná Pesquisas

Lula: 50,4%

Bolsonaro: 49,6%

Continua após a publicidade

Quaest

Lula: 52%

Bolsonaro: 48%

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade