PT recomenda ‘voto crítico’ em Eduardo Leite no Rio Grande do Sul

Por Victoria Bechara Atualizado em 24 out 2022, 15h07 - Publicado em 24 out 2022, 14h38

O PT decidiu se posicionar a favor do ex-governador Eduardo Leite (PSDB) na disputa ao governo do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, 24, e recomendou “voto crítico” no tucano. O partido justifica que a escolha é necessária para derrotar Onyx Lorenzoni (PL), candidato do presidente Jair Bolsonaro no estado.

“Compreendendo o momento político que vivemos, decidimos recomendar o voto crítico em Eduardo Leite no domingo próximo, esperando com este gesto que todos aqueles comprometidos com a democracia se unam para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo neste segundo turno”, diz a nota assinada pelo deputado federal Paulo Pimenta, presidente estadual do partido, além do deputado estadual Edegar Pretto — terceiro colocado no primeiro turno para o governo –, o senador Paulo Paim e os ex-governadores Tarso Genro e Olívio Dutra.

O PT já havia se posicionado contra Onyx, mas evitou declarar voto em Leite. A condição era que o tucano endossasse a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República, o que não ocorreu. O tucano optou pela neutralidade no segundo turno.

“Nossas divergências com Leite são muitas, e conhecidas pela sociedade gaúcha. Representamos projetos políticos distintos. Mas agora é a hora de defender o Brasil e o Rio Grande da ameaça representada pelas candidaturas de Bolsonaro e Onyx”, afirmou o PT.