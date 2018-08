Único prefeito petista eleito numa capital –Rio Branco– em 2016, Marcus Alexandre é a aposta do partido para manter o poder em seu tradicional reduto, o Acre. A sigla governa o estado desde 1999, com quatro mandatos dos irmãos Jorge (1999-2006) e Tião Viana (2011-2018), entremeados por um do petista Binho Marques (2007-2010).

Paulista de Ribeirão Preto, Alexandre, que é engenheiro, ostenta em sua carreira política um perfil técnico. Ele se mudou para o Acre justamente para atuar na primeira gestão de Jorge Viana, em 1999, na Secretaria de Planejamento. Ele também dirigiu o Deracre (Departamento de Estradas de Rodagem), entre 2007 e 2012.

Já foi eleito (em 2012) e reeleito (em 2016, no primeiro turno) prefeito de Rio Branco evitando aderir aos símbolos petistas, como a estrela e a cor vermelha.

Segundo a última pesquisa Ibope, de 22 de agosto, Alexandre está empatado em primeiro lugar com o ex-deputado federal e senador pelo PP Gladson Cameli. Ambos possuem 37% das intenções de voto. Coronel Ulysses (PSL) tem 8%, Janaina Furtado (Rede), 3%, e David Hall (Avante), 1%. Brancos e nulos somam 7%, e outros 7% não souberam responder ou não responderam.

A chapa petista contará também com Jorge Viana, que concorre à reeleição. Ele é favorito ao cargo, com 43% das intenções de voto na pesquisa Ibope, seguido por Petecão (PSD), com 39%, Márcio Bittar (MDB), com 34%, e Ney Amorim (PT), com 30%. Duas vagas serão preenchidas no Acre neste ano.

Pesquisa Ibope, de 22 de agosto

Gladson Cameli (PP) – 37%

Marcus Alexandre (PT) – 37%

Coronel Ulysses (PSL) – 8%

Janaina Furtado (Rede) – 3%

David Hall (Avante) – 1%

Brancos/nulos – 7%

Não sabe/não respondeu – 7%

Registro: AC-08479/2018. Foram ouvidas 812 pessoas. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%.

Conheça os candidatos ao governo do Acre:

Coronel Ulysses (PSL), policial militar

Vice: Ressini Jarude (PSL)

Coligação: PSL, Patriota, PSC

David Hall (Avante), professor do ensino médio

Vice: Thiago Gonçalves (Avante)

Gladson Cameli (PP), senador

Vice: Major Rocha (PSDB)

Coligação: PP, MDB, PSDB, DEM, PSD, PTB, PMN, Solidariedade, PTC, PR, PPS

Janaina Furtado (Rede), professor de ensino fundamental

Vice: Julio Cesar (Rede)

Marcus Alexandre (PT), engenheiro e ex-prefeito de Rio Branco

Vice: Emylson Farias (PDT)

Coligação: PRB, PDT, PT, Podemos, Pros, PCdoB, PSB, PRP, PV, PSOL, PHS, PRTB, DC, PPL, PMB