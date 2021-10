PSDB: Doria sobe o tom e diz que Leite quer ‘criar uma mancha’ nas prévias

Atualizado em 27 out 2021, 10h16 - Publicado em 27 out 2021, 09h42

Por Victor Irajá, de Dubai Atualizado em 27 out 2021, 10h16 - Publicado em 27 out 2021, 09h42

A menos de um mês da definição das prévias do PSDB, o governador de São Paulo, João Doria, subiu o tom contra o principal adversário no pleito, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em coletiva de imprensa em Dubai, nos Emirados Árabes, e o acusou de “ficar reclamando, chorando, acusando”. A frase foi uma referência à denúncia feita à Executiva Nacional por diretórios que apoiam o gaúcho de que 92 prefeitos e vice-prefeitos do PSDB de São Paulo foram filiados ao partido depois da data estipulada, o que o diretório paulista nega. “Eleição não se ganha no grito, se ganha no voto. Por que ter medo do voto?”, ironizou.

Sem citar o nome do adversário, Doria acusou Leite de tentar “criar uma mancha” no processo das prévias do partido. A data limite para o ingresso no partido era 31 de março, mas a representação feita à Executiva diz que algumas filiações foram feitas após essa data. O diretório de São Paulo afirma que há uma confusão na denúncia e que as datas dos eventos públicos nos quais foram anunciados os ingressos dos novos filiados não são as mesmas das filiações, que teriam sido feitas antes.

Doria também minimizou a perda de apoio de alguns prefeitos em São Paulo. “Também tivemos conquistas, mas não ficamos tocando o tambor. Preferimos ganhar no silêncio e fazer a vitória no dia 21 de novembro”, disse. “No Rio Grande do Sul também há, em Minas também há, no Paraná também, locais onde o outro candidato tinha adesões e perdeu. Isso faz parte do jogo, ganhar ou perder. É por isso que disputamos”.

O governador paulista afirmou também que a condução do processo interno da definição do candidato à presidência pelo partido cabe ao presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, que pouco aparece nas agendas públicas da comitiva do governador em Dubai. Em um evento realizado nesta quarta-feira, 27, na Câmara de Comércio de Sharjah, cidade próxima a Dubai, Araújo não estava presente.

Em conversas privadas, aliados de Doria admitem que a acusação de que houve filiação de prefeitos paulistas após a data limite foi um episódio que visou prejudicar a posição de favorito do governador paulista no pleito interno — algo que o governador refuta ser.

Em coletiva em Dubai, Bruno Araújo afirmou que não poderia falar sobre o assunto por estar em posição de julgador. Araújo decidiu que será a Comissão das Prévias a responsável por analisar caso a caso as circunstâncias de adesão dos políticos paulistas cujos nomes foram objetos da representação. A Executiva nacional do PSDB se reunirá na manhã desta quinta, 28, para analisar a decisão do presidente. Composta por sete nomes, entre os quais aliados de Leite e Doria, a comissão não irá questionar a filiação dos mandatários, mas se estão ou não habilitados a votar.