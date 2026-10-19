Próximo debate presidencial entre Flávio e Lula: data, horário e onde assistir

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O próximo debate presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro pela TV Globo será em 23 de outubro, às 21h20, mediado por César Tralli. O confronto direto, o segundo desta etapa, ocorre dois dias antes do segundo turno das eleições. Saiba onde assistir e relembre os pontos-chave do primeiro embate.

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O próximo debate presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) está marcado para sexta-feira, 23 de outubro, às 21h20, pelo horário de Brasília. Promovido pela TV Globo, o encontro será realizado dois dias antes do segundo turno das eleições, marcado para domingo, 25, e terá transmissão ao vivo pela televisão e pela internet.

O debate acontecerá nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e será mediado pelo jornalista César Tralli, apresentador do Jornal Nacional. O programa está previsto para começar logo após o telejornal.

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Será o segundo confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro nesta etapa da disputa pelo Palácio do Planalto. Os dois participaram, no domingo, 18, de um debate promovido pela Band, marcado por trocas de acusações e divergências sobre propostas para o país.

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Onde assistir ao próximo debate presidencial?

O encontro entre Lula e Flávio terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, e pela GloboNews, na TV por assinatura. Pela internet, o público poderá acompanhar o debate no portal g1.

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A transmissão está prevista para começar às 21h20, pelo horário de Brasília, após o Jornal Nacional. O conteúdo também ficará disponível nas plataformas digitais da Globo depois da exibição.

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Como foi o primeiro debate entre Lula e Flávio?

O primeiro confronto entre os candidatos no segundo turno ocorreu no domingo, 18, na Band. O encontro foi marcado por ataques pessoais, acusações de corrupção e questionamentos sobre as propostas apresentadas pelas duas campanhas.

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Entre os assuntos discutidos estiveram segurança pública, economia, saúde, política externa e programas sociais. Lula e Flávio também trocaram críticas sobre os governos petistas e a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na área econômica, os candidatos apresentaram propostas relacionadas à geração de empregos, ao crédito e à renda da população. Já na segurança pública, divergiram sobre medidas de combate ao crime e o papel do governo federal no setor.

Fim da escala 6×1

Quando será o segundo turno das eleições?

O segundo turno da eleição presidencial está marcado para domingo, 25 de outubro. Lula disputa a reeleição, enquanto Flávio Bolsonaro tenta chegar pela primeira vez à Presidência da República.

Antes do novo debate, os dois candidatos participaram de entrevistas individuais promovidas pela TV Globo. Lula foi entrevistado na quinta-feira, 15, e Flávio, na sexta-feira, 16, ambos pela jornalista Renata Lo Prete.

O encontro da próxima sexta-feira será realizado no último dia da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, encerrando a programação de debates presidenciais anunciada para o segundo turno.