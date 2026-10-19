Próximo debate presidencial entre Flávio e Lula: data, horário e onde assistir
Encontro será realizado pela TV Globo e terá mediação do jornalista César Tralli
O próximo debate presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) está marcado para sexta-feira, 23 de outubro, às 21h20, pelo horário de Brasília. Promovido pela TV Globo, o encontro será realizado dois dias antes do segundo turno das eleições, marcado para domingo, 25, e terá transmissão ao vivo pela televisão e pela internet.
O debate acontecerá nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e será mediado pelo jornalista César Tralli, apresentador do Jornal Nacional. O programa está previsto para começar logo após o telejornal.
Será o segundo confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro nesta etapa da disputa pelo Palácio do Planalto. Os dois participaram, no domingo, 18, de um debate promovido pela Band, marcado por trocas de acusações e divergências sobre propostas para o país.
Onde assistir ao próximo debate presidencial?
O encontro entre Lula e Flávio terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, e pela GloboNews, na TV por assinatura. Pela internet, o público poderá acompanhar o debate no portal g1.
A transmissão está prevista para começar às 21h20, pelo horário de Brasília, após o Jornal Nacional. O conteúdo também ficará disponível nas plataformas digitais da Globo depois da exibição.
Como foi o primeiro debate entre Lula e Flávio?
O primeiro confronto entre os candidatos no segundo turno ocorreu no domingo, 18, na Band. O encontro foi marcado por ataques pessoais, acusações de corrupção e questionamentos sobre as propostas apresentadas pelas duas campanhas.
Entre os assuntos discutidos estiveram segurança pública, economia, saúde, política externa e programas sociais. Lula e Flávio também trocaram críticas sobre os governos petistas e a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Na área econômica, os candidatos apresentaram propostas relacionadas à geração de empregos, ao crédito e à renda da população. Já na segurança pública, divergiram sobre medidas de combate ao crime e o papel do governo federal no setor.
Quando será o segundo turno das eleições?
O segundo turno da eleição presidencial está marcado para domingo, 25 de outubro. Lula disputa a reeleição, enquanto Flávio Bolsonaro tenta chegar pela primeira vez à Presidência da República.
Antes do novo debate, os dois candidatos participaram de entrevistas individuais promovidas pela TV Globo. Lula foi entrevistado na quinta-feira, 15, e Flávio, na sexta-feira, 16, ambos pela jornalista Renata Lo Prete.
O encontro da próxima sexta-feira será realizado no último dia da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, encerrando a programação de debates presidenciais anunciada para o segundo turno.