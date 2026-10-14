O fim da escala 6x1 ganhou espaço nas redes sociais com a articulação da deputada Erika Hilton (PSOL-SP). Sete a cada dez brasileiros são a favor da medida, segundo pesquisas.
De autoria de Reginaldo Lopes (PT-MG), a PEC 221/2019 prevê repouso semanal remunerado de dois dias e redução da jornada máxima para 40h por semana, sem redução salarial.
A transição ocorreria em duas etapas: dois meses após a publicação da emenda, a jornada seria reduzida para 42h semanais; um ano e dois meses depois, passaria a 40h.
Antes opositor, o senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) decidiu votar a favor da PEC. Ele defende mais flexibilidade nas relações de trabalho.
Não se sabe qual seria o efeito da aprovação da PEC para as pesquisas eleitorais. Segundo colocado no primeiro turno, Lula aposta no fim da escala 6x1 para virar o jogo.
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