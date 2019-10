Primeira dose da quimioterapia de Bruno Covas vai durar 30 horas

O prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB) recebeu, nesta terça-feira, 29, a primeira dose da quimioterapia, que vai durar 30 horas. Esta é a etapa inicial para o tratamento contra um câncer no aparelho digestivo na região de transição entre o estômago e o esôfago.

O boletim médico com o estado de saúde do tucano foi divulgado às 15h30 desta terça-feira. Como mostrou o blog VEJA Gente, o tratamento será dividido em duas etapas. Na primeira, serão realizados três ciclos de quimioterapia. Em um segundo momento, novos exames de imagem serão feitos para apontar os próximos passos para debelar o câncer.

O tumor maligno foi confirmado após Covas ter se submetido a uma laparoscopia diagnóstica, procedimento pouco invasivo, para possibilitar a biópsia do nódulo encontrado, na noite de domingo 27 no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Covas está internado desde a quarta-feira 23 para tratar uma erisipela, uma espécie de inflamação na pele. No dia 25, foi diagnosticada uma trombose das veias fibulares e, em seguida, foi descoberto um tromboembolismo pulmonar. A investigação da malignidade do tumor ocorreu após exame de imagem que detectou o nódulo.

Em seu perfil no Instagram, Covas publicou, na tarde desta terça-feira, fotos despachando com secretários do governo. “Durante a primeira sessão de quimioterapia aproveitei o tempo para despachar com o secretário de Governo, o secretário da Fazenda, o secretário de Comunicação e meu chefe de gabinete. Como já tínhamos implementado o processo digital no gabinete, tudo é assinado eletronicamente num tablet. Inclusive o PL (projeto de lei) que enviei hoje para Câmara Municipal autorizar um empréstimo de R$ 1,2 bi para investimentos em mobilidade, habitação, drenagem e sustentabilidade”, diz a publicação. Na legenda, o tucano usou as hashtags #enfrentandoocâncer e #prefeitando.