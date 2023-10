Pressionado, Tarcísio dobra a aposta e mantém plano de privatizações

Atualizado em 3 out 2023, 17h15 - Publicado em 3 out 2023, 16h53

Por Marcela Rahal

O governador de São Paulo dobrou a aposta e afirmou que vai manter plano de privatizações, mesmo após paralisação do Metrô, da CPTM e Sabesp. Tarcísio de Freitas disse que a greve é ilegal, abusiva e política, e ainda afeta o cidadão. A pressão contra Tarcísio, o adiamento da minirreforma eleitoral no Congresso e a suspensão da quebra de sigilo do diretor da PRF, Silvinei Vasques, acusado de tentar prejudicar os eleitores de Lula na eleição passada são os temas do Giro Veja.

