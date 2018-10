Os candidatos à Presidência da República participarão do último debate no primeiro turno das eleições 2018 nesta quinta-feira, 4 de outubro, às 22h05 (de Brasília) na Rede Globo. Sete candidatos participarão do encontro: Fernando Haddad (PT), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Henrique Meirelles (MDB), Alvaro Dias (Podemos) e Guilherme Boulos (Psol).

Líder das pesquisas eleitorais, Jair Bolsonaro (PSL) foi convidado a participar, mas não vai comparecer por orientações médicas — segundo o cirurgião Antônio Macedo, ele “não está em condições de ficar mais do que dez minutos conversando”. Apesar disso, o candidato, vítima de uma facada no início de setembro, vai fazer uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, no mesmo horário do debate.

Isolado na segunda posição, Haddad deve concentrar os principais ataques de seus adversários. Ciro Gomes, que disputa o mesmo eleitorado do petista, tenta alcançar uma das vagas no segundo turno — o pedetista é o único candidato que vence todos os concorrentes nas simulações de uma segunda votação.

Com quase metade do tempo de TV do horário eleitoral gratuito (5min32s), Alckmin chega ao debate sem alcançar dois dígitos das intenções de voto. Já Marina Silva, que iniciou a corrida eleitoral em segundo lugar (com 16% no Datafolha), está em franca decadência: às vésperas do primeiro turno, a ex-senadora tem 4%.

Mediado pelo jornalista William Bonner, o debate terá quatro blocos, sempre com perguntas entre os candidatos. O primeiro e terceiro blocos terão tema livre, enquanto o segundo e quarto terão temas definidos por sorteio. No último bloco, os candidatos também farão as considerações finais.

A Rede Globo adotou como critério convidar os candidatos de partidos ou coligações que tenham pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional. Além da TV aberta, o debate também será transmitido ao vivo pela Globo News e pela internet no aplicativo Globo Play.