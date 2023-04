Polêmicas inflam redes sociais do deputado mais votado do país

No Dia Internacional da Mulher, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) subiu à tribuna usando uma peruca, se apresentou como “deputada Nikole” e fez um discurso considerado transfóbico. A lei caracteriza como crime e prevê punição até de cadeia para quem pratica, induz ou incita qualquer tipo de discriminação. O parlamentar explicou que o objetivo da performance era apenas o de criticar os movimentos feministas e o teor de algumas propostas de inclusão social de pessoas trans.

Com pautas conservadoras, Nikolas, o deputado mais votado do país nas últimas eleições, possui um público que aumenta a cada nova polêmica em que se envolve — e não são poucas. Foi exatamente isso que aconteceu na terça-feira 28, durante uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), reunida para ouvir o ministro da Justiça Flávio Dino sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. A sessão terminou em baixaria. Em uma de suas intervenções, Nikolas criticou a postura do ministro. Alguns parlamentares passaram então a provocá-lo com insultos de viés homofóbico.

Segundo dados da empresa de pesquisa e consultoria Quaest, nas últimas duas semanas Nikolas ganhou 560 mil seguidores. Para Felipe Nunes, diretor da Quaest, a exposição nacional de Nikolas pode ter servido para alavancar a sua presença nas redes de jovens conservadores e de direita. “Polêmicas sempre ajudam mais do que prejudicam quem quer ganhar popularidade nas redes”, disse o analista, mostrando que silêncio, muitas vezes, é a melhor resposta – inclusive no combate aos radicais.