Pivô dos protestos, cacique preso pede fim do vandalismo – veja vídeo

Pivô dos atos de vandalismo que tomaram conta da região central de Brasília na noite desta segunda-feira, 12, o cacique José Acácio Serere Xavante, detido por ordem do ministro Alexandre de Moraes e investigado por crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pediu que os manifestantes suspendam os atos violentos na capital. Em vídeo gravado após ser detido, a que VEJA teve acesso, Serere diz que seu apelo é “uma ordem”.

De acordo com o indígena, os manifestantes não devem bater de frente batem de frente com autoridades, entrar em brigas e tampouco depredar carros e propriedades, como aconteceu. Segundo investigações conduzidas pela Procuradoria-geral da República, a despeito do tom pacífico adotado no vídeo, o cacique já participou de atos antidemocráticos realizados no Congresso Nacional, no Aeroporto Internacional de Brasília, em um shopping center, na Esplanada dos Ministérios e até em frente ao hotel onde o presidente eleito Lula está hospedado às vésperas da posse.

Após o confronto iniciado nesta noite de Brasília, um grupo de cerca de 200 manifestantes fechou uma das principais pistas do centro da cidade, próxima ao edifício-sede da Polícia Federal, onde ocorreram as cenas de vandalismo. Circulou a informação de que o cacique havia sofrido maus tratos depois de ser preso. Por causa dessa notícia, desmentida pelo próprio líder xavante no vídeo, os bolsonaristas, mesmo cercados pela polícia, se recusavam a desobstruir a via.

Veja o vídeo:

