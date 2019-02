PF indicia o mensaleiro Pizzolato por nove crimes

Henrique Pizzolato, ex-diretor de Marketing Banco do Brasil, condenado no processo do mensalão, deixa a prisão de Modena, na Itália, na terça-feira (28)

1 /15 Henrique Pizzolato, ex-diretor de Marketing Banco do Brasil, condenado no processo do mensalão, deixa a prisão de Modena, na Itália, na terça-feira (28) (Mastrangelo Reino/Estadão Conteúdo)

2 /15 Henrique Pizzolato, ex-diretor de Marketing Banco do Brasil, condenado no processo do mensalão, deixa a prisão de Modena, na Itália, na terça-feira (28) (Mastrangelo Reino/Estadão Conteúdo)

O ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato, que fugiu do Brasil após ser condenado no julgamento do mensalão, deixou a prisão de Modena, na Itália, na terça-feira (28/10), após a justiça italiana ter negado o pedido de extradição feito pelo governo brasileiro. Pizzolato, que tem dupla cidadania, estava preso desde fevereiro

3 /15 O ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato, que fugiu do Brasil após ser condenado no julgamento do mensalão, deixou a prisão de Modena, na Itália, na terça-feira (28/10), após a justiça italiana ter negado o pedido de extradição feito pelo governo brasileiro. Pizzolato, que tem dupla cidadania, estava preso desde fevereiro (VEJA.com/Estadão Conteúdo)

4 /15 Reprodução da foto do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, feita pela polícia italiana após sua prisão em Modena, na Itália (Jamil Chade/AE/VEJA)

6 /15 Passaporte falso usado por Pizzolato durante o tempo que ficou foragido. No documento é possível ver o nome do irmão de Pizzolato, Celso, e a foto adulterada (Interpol/Divulgação/VEJA)

8 /15 Henrique Pizzolato é flagrado pela câmera de segurança do aeroporto de Ezeiza, em Bueno Aires, Argentina, quando fugia do Brasil (Andre Dusek/Estadão Conteúdo/VEJA)

11 /15 O ex-diretor do Banco do Brasil Henrique Pizzolato constava como foragido na lista de procurados da Interpol (Reprodução Interpol/VEJA)

12 /15 Depoimento do ex-presidente do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, durante a CPMI dos Correios, em 2005 (Caio Guatelli/ Folhapress/VEJA)

13 /15 Henrique Pizzolato, ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil, presta depoimento na CPMI dos Correios (Rodrigo Paiva/AE/VEJA)

15/15 O advogado Marthius Sávio Cavalcante Lobato, defensor do ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato, no plenário do STF, durante julgamento do mensalão, em 09/08/2012 (Carlos Humberto/SCO/STF/VEJA)

