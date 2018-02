PF faz retrato falado do assassino de delator da Lava Jato

Reportagem de VEJA desta semana narra os bastidores do assassinato do ex-vice-prefeito de Ourolândia José Roberto Soares Vieira, conhecido como “Roberto do PT”. O empresário foi executado com nove tiros no último dia 17 de janeiro, dois meses após delatar um esquema de corrupção na Transpetro, subsidiária da Petrobras, que envolvia o seu ex-sócio e o Partido dos Trabalhadores. No inquérito sigiloso que apura o assassinato, ao qual VEJA teve acesso, a Polícia Federal traçou o retrato falado do suspeito.

Em depoimentos prestados pelas testemunhas, o pistoleiro é apontado como um homem de pele morena, que aparentava ter 35 anos de idade, 1,75 metro de estatura e tinha cabelo crespo ralo. Na ocasião do crime, ele usava óculos e trajava uma blusa azul suja de tinta e uma calça jeans surrada. Os investigadores estão cruzando essas informações e o retrato falado com a sua base de dados para identificar o assassino, que continua solto.