PF apreende celular de suspeito de ameaçar deputada Ana Elisa com estupro e morte

A Polícia Federal apreendeu um aparelho celular durante uma operação na residência do suspeito de ameaçar a deputada federal eleita Ana Elisa Santos Silva (PT-MG), de 21 anos. Segundo o Partido dos Trabalhadores, a busca foi realizada na quarta-feira, 11, em Varginha, no sul de Minas Gerais, e representa um novo avanço na investigação sobre mensagens com ameaças de morte, estupro e ataques racistas dirigidos à parlamentar.

A diligência foi autorizada pela Justiça Eleitoral de Minas Gerais e conduzida por agentes da Polícia Federal de Divinópolis, município onde está sediada a delegacia responsável pelo caso. O PT informou em nota que o celular apreendido poderá fornecer elementos para esclarecer a autoria das intimidações. A identidade do suspeito não foi divulgada oficialmente.

A investigação começou há pouco mais de um mês e ganhou repercussão depois que Ana Elisa publicou um vídeo nas redes sociais em que leu trechos de um dos e-mails recebidos. Na mensagem, o remetente ameaçava estuprar e matar a deputada, além de fazer referências racistas e mencionar informações pessoais sobre ela e seus familiares.

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A Polícia Federal já havia informado que realizava diligências especializadas e solicitado cooperação policial internacional para obter dados que permitam rastrear a origem das mensagens e identificar os responsáveis. Os detalhes da apuração permanecem sob sigilo para não comprometer o trabalho dos investigadores.

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As ameaças começaram ainda durante a campanha eleitoral. Em 5 de setembro, quando disputava uma vaga na Câmara dos Deputados, Ana Elisa recebeu mensagens com conteúdo racista e misógino, além de ameaças contra seus familiares. O episódio foi denunciado às autoridades. A equipe jurídica da então candidata apontou indícios de violência política de gênero e adotou medidas policiais e judiciais.

Eleita com 524.219 votos, Ana Elisa tornou-se a deputada federal mais jovem de Minas Gerais. Natural de Divinópolis, ela construiu sua trajetória política nas redes sociais, com uma campanha marcada por pautas ligadas à educação pública, ao mundo do trabalho e ao fim da escala 6×1.

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A eleição, no entanto, veio acompanhada de intimidações que afetaram sua rotina e sua liberdade de circulação. Durante a campanha, a parlamentar relatou ter sentido medo de divulgar a própria agenda. Em uma manifestação publicada nas redes sociais, escreveu: “Almejo o dia em que seremos verdadeiramente livres, nem meus ancestrais nem eu, escapamos do medo da morte matada”.