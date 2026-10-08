Deputada federal do PT eleita aos 21 anos denuncia ameaças de morte e estupro em MG

Eleita deputada federal aos 21 anos com 524.219 votos, Ana Elisa Santos Silva (PT-MG) recebeu ameaças de morte e estupro durante a campanha eleitoral. O autor da mensagem, enviada por e-mail em 5 de setembro, afirmou integrar um grupo supremacista branco, citou dados pessoais da então candidata e ameaçou também seus familiares. O caso foi levado à Polícia Civil, que investiga a autoria e as circunstâncias das ameaças.

A mensagem continha ataques racistas e referências à localização de Ana Elisa, numa tentativa de demonstrar que o autor teria acesso a informações sobre a candidata. A equipe jurídica da petista classificou o episódio como indício de ameaça, racismo e violência política contra a mulher e informou ter adotado as providências policiais e judiciais cabíveis.

Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe afirmou que o episódio não deveria ser tratado como parte do debate eleitoral. “Isso não é debate político, é crime”, afirmou. Por razões de segurança, a campanha decidiu não divulgar a íntegra das mensagens nem identificar publicamente o grupo mencionado pelo remetente.

No dia seguinte ao recebimento das ameaças, Ana Elisa publicou um pronunciamento nas redes sociais. Sem detalhar o conteúdo das mensagens, escreveu: “Almejo o dia em que seremos verdadeiramente livres, nem meus ancestrais nem eu, escapamos do medo da morte matada”.

Continua após a publicidade

Aos 21 anos, Ana Elisa se tornou a deputada federal mais jovem eleita por Minas Gerais. Natural de Divinópolis, no centro-oeste do estado, ela é filha de uma professora negra e mãe solo. Sua trajetória política ganhou impulso principalmente nas redes sociais, onde construiu uma base de seguidores antes de disputar um cargo eletivo. A campanha foi marcada por pautas ligadas ao mundo do trabalho, à educação pública e à defesa do fim da escala 6×1. Antes de ingressar na política institucional, Ana Elisa trabalhava como estagiária no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais.

Continua após a publicidade

A votação expressiva consolidou a influência digital construída pela jovem antes da eleição. Com 524.219 votos, ela obteve a segunda maior votação entre os deputados federais eleitos por Minas Gerais.

Para Ana Elisa, porém, a eleição veio acompanhada de uma tentativa de intimidá-la por meio de ameaças que atingiram não apenas sua atuação pública, mas também sua condição de mulher negra. “Ameaçar uma mulher negra para intimidá-la e tentar afastá-la de uma eleição não é opinião. É crime contra ela e contra o direito de quem quer votar nela”, afirmou a campanha.

Continua após a publicidade

A Polícia Civil ainda apura a autoria. A equipe jurídica de Ana Elisa também pediu que o conteúdo das mensagens não seja reproduzido ou compartilhado, para não prejudicar as investigações.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por ana elisa (@anaelisast)