Ana Elisa, a influenciadora que fez história nas eleições em Minas Gerais

A influenciadora Ana Elisa, que tem mais de 1,9 milhão de seguidores nas redes sociais, se tornou a segunda deputada federal mais votada em Minas Gerais, com mais de 500 mil votos. Aos 21 anos, filiada ao PT, ela é de Divinópolis (MG) e recebeu 524.216 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Assim, terminou a eleição em segundo lugar entre os candidatos a deputado federal em Minas Gerais, atrás apenas de Nikolas Ferreira (PL).

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O resultado também fez dela a mulher mais votada da história de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados e a deputada federal mais jovem já eleita no país.

“Eu devo este resultado nas urnas ao meu esforço, à minha persistência. Mesmo com tantos impasses e com tantas pessoas que me prejudicaram no espectro político, eu continuei ativa. Persisti muito e devo isso à minha construção nas redes sociais”, disse a nova deputada, que construiu uma audiência expressiva nas redes sociais produzindo vídeos sobre política, direitos sociais, racismo, educação pública, feminismo e trabalho.

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