PF abate drone que sobrevoava região da posse

O ministro da Justiça Flávio Dino afirmou neste domingo, 1º, que a Polícia Federal abateu um drone que sobreavoava ilegalmente a Esplanada dos Ministérios, onde ocorrem as solenidades de posse do presidente Lula e o do vice Geraldo Alckmin. Dino não relacionou o incidente a uma possível ameaça à integridade física do presidente ou do público que acompanha do local a ascensão do novo governo, mas disse que o Executivo já trabalha para resolver episódios que remontam ao bolsonarismo, como a presença – agora minguada – de manifestantes diante de quarteis militares para protestar contra supostas irregularidades no processo eleitoral.

De acordo com Dino, o novo chefe da Defesa José Múcio Monteiro deve se reunir com os comandos militares em busca de uma “solução definitiva” sobre os acampamentos. Independentemente da desmobilização das manifestações em diversas capitais, o ministro disse que o novo governo vai responsabilizar apoiadores do ex-presidente envolvidos em atos ilegais.

Ao longo do mês de dezembro, simpatizantes do ex-capitão atearam foco em carros na região central de Brasília, apedrejaram o prédio da Polícia Federal e plantaram uma bomba em um caminhão que seguia pela rua que dá acesso ao aeroporto da capital. “Novos inquéritos serão instaurados porque nós tivemos episódios recentes de ameaças, bombas e ameaças que foram enviadas ou anunciadas publicamente ao presidente da República. Tivemos esse ensaio de implantação de terrorismo no Brasil”, resumiu.