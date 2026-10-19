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Política

Pesquisa PoderData/Aya: Flávio Bolsonaro lidera em quatro regiões e Lula vence em uma

Levantamento revela diferenças nas intenções de voto entre as cinco regiões do país na reta final da disputa presidencial

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 12h02
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Carlos Moura/Agência Senado; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em quatro das cinco regiões do Brasil, segundo a nova pesquisa PoderData/Aya, divulgada nesta segunda-feira, 19. O senador registra suas maiores vantagens no Sul, Centro-Oeste e Sudeste, enquanto o presidente mantém a liderança no Nordeste. No Norte, os dois estão praticamente empatados, separados por apenas um ponto percentual.

O levantamento, realizado entre 16 e 18 de outubro, mostra diferenças expressivas no comportamento regional dos eleitores a seis dias do segundo turno da eleição presidencial. A maior distância favorável a Flávio aparece no Sul, onde ele tem 62% das intenções de voto, contra 32% de Lula. o petista registra seu melhor desempenho no Nordeste, com 61%, diante de 34% do adversário.

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Os percentuais regionais consideram o total de entrevistados, incluindo aqueles que declararam voto branco ou nulo e os que não souberam responder. Na pesquisa nacional de votos válidos, que exclui essas respostas, Flávio tem 52%, contra 48% de Lula.

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Onde Flávio Bolsonaro tem as maiores vantagens?

A região Sul apresenta a maior diferença favorável ao candidato do PL. Flávio reúne 62% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 32%. A região apresenta a maior distância entre os candidatos, de 30 pontos percentuais. A margem de erro é de 4,7 pontos percentuais. 

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O Centro-Oeste também registra ampla vantagem do senador. Nessa região, Flávio alcança 60% das preferências, contra 36% do presidente. A diferença é de 24 pontos e a margem de erro regional é de 6,5 pontos percentuais.

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No Sudeste, Flávio aparece com 53% das intenções de voto, enquanto Lula tem 42%. A distância entre os candidatos é de onze pontos percentuais e a margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, a menor entre as regiões brasileiras.

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O desempenho no Sudeste merece atenção especial por se tratar da região que concentra o maior eleitorado do país. O levantamento aponta, portanto, uma vantagem numérica do candidato do PL nessa parcela do eleitorado, embora não apresente resultados individualizados dos estados.

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Qual é a vantagem de Lula no Nordeste?

O Nordeste é a única região em que Lula aparece à frente de Flávio Bolsonaro na pesquisa. O presidente registra 61% das intenções de voto, contra 34% do senador, uma diferença de 27 pontos percentuais. A margem de erro é de 3,4 pontos percentuais.

Trata-se do melhor resultado regional do petista e de sua maior vantagem sobre o adversário entre os cinco recortes geográficos apresentados pelo instituto.

Fim da escala 6×1

Como está a disputa no Norte?

O Norte apresenta o cenário numericamente mais equilibrado entre as cinco regiões brasileiras. Flávio Bolsonaro registra 47% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 46%.

A diferença é de apenas um ponto percentual. Outros 4% dos entrevistados declaram voto branco ou nulo, e 3% não souberam responder.

A margem de erro é de 6,3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Com apenas um ponto de diferença entre os candidatos, a disputa está em situação de empate técnico.

O que mostra o resultado nacional da pesquisa?

Considerando apenas os votos válidos, Flávio Bolsonaro aparece com 52% das intenções de voto, contra 48% de Lula. A diferença é de quatro pontos percentuais.

Na rodada anterior do PoderData/Aya, realizada entre 13 e 15 de outubro, os candidatos estavam empatados numericamente, com 50% cada um dos votos válidos.

Na nova pesquisa, o senador voltou a aparecer à frente do presidente. O resultado ocorre na reta final da campanha, com o segundo turno marcado para o domingo, 25 de outubro.

Os dados regionais ajudam a mostrar como as preferências se distribuem pelo território nacional. Flávio apresenta seus melhores resultados no Sul e no Centro-Oeste, enquanto Lula concentra seu maior percentual no Nordeste. No Norte, a diferença entre os dois é mínima.

Como foi feita a pesquisa PoderData/Aya?

O levantamento foi realizado pelo PoderData, com recursos próprios, em parceria de divulgação com o Aya Bancah. Foram entrevistados 3.000 eleitores entre 16 e 18 de outubro, em 695 municípios das 27 unidades da Federação.

As entrevistas foram feitas por telefone, em linhas fixas e celulares, por meio de um sistema automatizado de perguntas e respostas.

A margem de erro estimada é de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos, considerando os resultados nacionais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02586/2026.

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