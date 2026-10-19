Pesquisa PoderData/Aya: Flávio Bolsonaro lidera em quatro regiões e Lula vence em uma

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Nova pesquisa PoderData/Aya revela Flávio Bolsonaro à frente de Lula em quatro das cinco regiões do país, com destaque para Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Lula mantém liderança no Nordeste, enquanto o Norte mostra empate técnico. No cenário nacional de votos válidos, Flávio registra 52% contra 48% de Lula, indicando uma mudança na reta final.

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Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em quatro das cinco regiões do Brasil, segundo a nova pesquisa PoderData/Aya, divulgada nesta segunda-feira, 19. O senador registra suas maiores vantagens no Sul, Centro-Oeste e Sudeste, enquanto o presidente mantém a liderança no Nordeste. No Norte, os dois estão praticamente empatados, separados por apenas um ponto percentual.

O levantamento, realizado entre 16 e 18 de outubro, mostra diferenças expressivas no comportamento regional dos eleitores a seis dias do segundo turno da eleição presidencial. A maior distância favorável a Flávio aparece no Sul, onde ele tem 62% das intenções de voto, contra 32% de Lula. Já o petista registra seu melhor desempenho no Nordeste, com 61%, diante de 34% do adversário.

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Os percentuais regionais consideram o total de entrevistados, incluindo aqueles que declararam voto branco ou nulo e os que não souberam responder. Na pesquisa nacional de votos válidos, que exclui essas respostas, Flávio tem 52%, contra 48% de Lula.

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Onde Flávio Bolsonaro tem as maiores vantagens?

A região Sul apresenta a maior diferença favorável ao candidato do PL. Flávio reúne 62% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 32%. A região apresenta a maior distância entre os candidatos, de 30 pontos percentuais. A margem de erro é de 4,7 pontos percentuais.

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O Centro-Oeste também registra ampla vantagem do senador. Nessa região, Flávio alcança 60% das preferências, contra 36% do presidente. A diferença é de 24 pontos e a margem de erro regional é de 6,5 pontos percentuais.

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No Sudeste, Flávio aparece com 53% das intenções de voto, enquanto Lula tem 42%. A distância entre os candidatos é de onze pontos percentuais e a margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, a menor entre as regiões brasileiras.

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O desempenho no Sudeste merece atenção especial por se tratar da região que concentra o maior eleitorado do país. O levantamento aponta, portanto, uma vantagem numérica do candidato do PL nessa parcela do eleitorado, embora não apresente resultados individualizados dos estados.

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Qual é a vantagem de Lula no Nordeste?

O Nordeste é a única região em que Lula aparece à frente de Flávio Bolsonaro na pesquisa. O presidente registra 61% das intenções de voto, contra 34% do senador, uma diferença de 27 pontos percentuais. A margem de erro é de 3,4 pontos percentuais.

Trata-se do melhor resultado regional do petista e de sua maior vantagem sobre o adversário entre os cinco recortes geográficos apresentados pelo instituto.

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Como está a disputa no Norte?

O Norte apresenta o cenário numericamente mais equilibrado entre as cinco regiões brasileiras. Flávio Bolsonaro registra 47% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 46%.

A diferença é de apenas um ponto percentual. Outros 4% dos entrevistados declaram voto branco ou nulo, e 3% não souberam responder.

A margem de erro é de 6,3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Com apenas um ponto de diferença entre os candidatos, a disputa está em situação de empate técnico.

O que mostra o resultado nacional da pesquisa?

Considerando apenas os votos válidos, Flávio Bolsonaro aparece com 52% das intenções de voto, contra 48% de Lula. A diferença é de quatro pontos percentuais.

Na rodada anterior do PoderData/Aya, realizada entre 13 e 15 de outubro, os candidatos estavam empatados numericamente, com 50% cada um dos votos válidos.

Na nova pesquisa, o senador voltou a aparecer à frente do presidente. O resultado ocorre na reta final da campanha, com o segundo turno marcado para o domingo, 25 de outubro.

Os dados regionais ajudam a mostrar como as preferências se distribuem pelo território nacional. Flávio apresenta seus melhores resultados no Sul e no Centro-Oeste, enquanto Lula concentra seu maior percentual no Nordeste. No Norte, a diferença entre os dois é mínima.

Como foi feita a pesquisa PoderData/Aya?

O levantamento foi realizado pelo PoderData, com recursos próprios, em parceria de divulgação com o Aya Bancah. Foram entrevistados 3.000 eleitores entre 16 e 18 de outubro, em 695 municípios das 27 unidades da Federação.

As entrevistas foram feitas por telefone, em linhas fixas e celulares, por meio de um sistema automatizado de perguntas e respostas.

A margem de erro estimada é de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos, considerando os resultados nacionais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02586/2026.