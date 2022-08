PDT alega ‘showmício’ de Bolsonaro em Barretos e aciona o TSE

O PDT acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra Jair Bolsonaro (PL) e uma suposta realização de ‘showmício’. O partido de Ciro Gomes, candidato à presidência, pede que Bolsonaro, que concorre à reeleição, seja impedido de participar eleitoralmente de eventos “do porte e da natureza” da Festa de Peão de Barretos (SP). Na sexta-feira, 26, o presidente esteve no evento e discursou para os presentes.

Segundo a representação do PDT, o presidente aproveitou a estrutura do evento e o transformou em um comício. “Como se vê, é perceptível que houve desvirtuamento da participação do Senhor Jair Messias Bolsonaro, que transformou o evento em um comício eleitoral estruturado nos moldes de ato assemelhado a showmício, notadamente porque houve a utilização e animador com a finalidade de animar o público e promover sua candidatura”, diz a petição da equipe do advogado Walber Agra.

Além do pedido de proibição para que o presidente participe de eeventos como Barretos, o PDT também pede que a Justiça Eleitoral suspenda a veiculação de vídeos com a participação do presidente no evento. Na lista, estão dois conteúdos publicados no Youtube pelo canal Folha Política e um pelo portal Poder 360 na mesma plataforma.

No discurso durante o evento, Bolsonaro focou em falar ao agronegócio e atacou o MST. “O nosso trabalho quando titulamos terras, anulando a violência que vinha por parte do MST, isso bem demonstra que nós queremos é integrar a todos em nossa sociedade. Vocês são orgulho não apenas nosso, mas de todo o Brasil. Vocês bem sabem que, sem vocês, o mundo passa fome”, disse o presidente em discurso no palco principal do evento, que atrai cerca de 35 mil pessoas por dia. Além do discurso que foi recebido por aplausos e gritos de “mito”, Bolsonaro deu duas voltas a cavalo na arena onde ocorre o rodeio.