Partido Novo faz repasse inédito de dinheiro a candidato de outro partido

O diretório estadual do Partido Novo em Minas Gerais repassou 300 mil reais à campanha do deputado federal Marcelo Aro, do PP, que é candidato ao Senado pelo estado. Desde a sua fundação, em 2011, é a primeira vez que o Novo ajuda a financiar uma candidatura de alguém que não é filiado à legenda.

Aro é candidato ao Senado na chapa do governador Romeu Zema (Novo), que tenta a reeleição em Minas. A própria coligação estadual já foi uma novidade dentro do Novo, uma vez que o partido nasceu (e ganhou destaque) defendendo o o fim das alianças partidárias para fins eleitorais, bem como o não uso do dinheiro público.

Os 300 mil reais do Novo correspondem a 6,76% do total de receitas da campanha de Marcelo Aro. O candidato também recebeu 2,5 milhões de reais do diretório nacional do PP, além de 827 mil do Avante, outro partido que o apoia nas eleições, e mais 725 mil reais do Podemos, somando repasses de diretórios nacional e estadual.

Segundo pesquisa Quaest de 26 de setembro, Aro está em terceiro lugar na corrida pelo Senado, com 11% das intenções de voto. Cleitinho Azevedo (PSC) lidera com 24% e Alexandre Silveira (PSD) é o segundo, com 15%.

