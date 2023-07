Padre Kelmon lança Foro de direita

O Padre Kelmon foi uma das figuras mais controversas e inspiradoras de memes nas últimas eleições. Lançado à disputa presidencial após o indeferimento da candidatura do ex-deputado Roberto Jefferson, Kelmon ganhou fama, após a então candidata do União Brasil, senadora Soraya Thronicke (hoje no Podemos), chamá-lo de “padre de festa junina”.

Nesta semana, Kelmon retornou ao noticiário ao liderar um grupo de políticos de oposição ao governo Lula, no lançamento do Foro do Brasil, um movimento, segundo ele, criado para se contrapor ao Foro de São Paulo, encontro que reúne partidos de esquerda da América Latina e do Caribe. Kelmon prega a necessidade de aglutinar as forças que condenam os movimentos de apoio às ditaduras de esquerda espalhadas pelo mundo.

O Foro já possui estatuto, diretoria e conselho consultivo. Alinhados ao movimento estão políticos ligados ao bolsonarismo como os deputados General Girão (PL-RN), Professor Paulo Fernando (Republicanos-DF), Eli Borges (PL-TO), Bia Kicis (PL-DF), Carla Zambelli (PL-SP) e o senador Magno Malta (PL-ES).