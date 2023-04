Os planos do Republicanos para as eleições de 2024

A direção executiva do Republicanos reconduziu nesta semana o deputado federal Marcos Pereira à presidência do partido por mais quatro anos e definiu algumas metas na tentativa de fortalecer a legenda para as eleições municipais de 2024. A cúpula estabeleceu como prioridade dobrar o número de prefeituras comandadas pela sigla, bem como garantir a reeleição em municípios como Campinas (SP) e em algumas capitais, como Vitória (ES) e Goiânia (GO).

Das cerca de 5.000 cidades existentes no País, 211 estão sob controle do partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Pereira, aliás, é bispo licenciado da instituição e figura próxima ao bispo Edir Macedo, chefe da entidade. Com o acerto dessa semana, o Republicanos quer chegar ao poder em mais de 400 prefeituras brasileiras.

Outro foco é concentrar esforços para ampliar a influência da sigla nas capitais. Uma das prioridades é eleger a ex-deputada Mariana Carvalho em Porto Velho, Rondônia.

Nas eleições presidenciais de 2022, o Republicanos conquistou espaços de destaque na política. Elegeu Tarcísio de Freitas a governador de São Paulo e Damares Alves, outra ministra da gestão passada, a uma vaga no Senado Federal.