O retrato da propina

Reportagem de VEJA desta semana revela que Florisvaldo Oliveira, o encarregado de distribuir as propinas da JBS a políticos, tirou uma foto com o então ministro da Agricultura, Neri Geller, depois de lhe entregar, em mãos, 250 000 reais. Às autoridades, Oliveira disse que apresentou seus documentos na entrada do ministério e que partiu da própria assessoria da pasta o pedido para que ele e Geller, uma indicação do MDB, posassem juntos para a foto. Em sua delação premiada, o “homem da mala” da JBS anexou o e-mail que recebeu da fotógrafo do ministério com o registro do encontro. Ele foi enviado no dia do pagamento da propina: 3 de novembro de 2014.

–

Email que o Ministério da Agricultura enviou a Florisvaldo, com a foto anexada