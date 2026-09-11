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Política

O que revela a nova pesquisa Datafolha para o governo do Rio

Eduardo Paes mantém liderança, com 43% das intenções de voto, e Douglas Ruas cresce, alcançando 25% da preferência do eleitorado

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 17h14 | Atualizado em 11 set 2026, 17h40
Três homens brancos, de meia-idade, em trajes formais. Da esquerda para a direita: um homem de óculos e terno preto, falando ao microfone; um homem sorrindo, de terno azul-marinho e gravata azul-clara; e um homem de terno preto e gravata listrada, falando ao microfone
Eduardo Paes (PSD), Douglas Ruas (PL) e Anthony Garotinho (Republicanos) (Thiago Ribeiro/Beto Barata/Vinicius Loures/Câmara dos Deputados/Getty Images)
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, confirma o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD) como favorito na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com 43% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o candidato bolsonarista Douglas Ruas (PL), presidente da Assembleia Legislativa, com 25%. O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que nesta tarde teve o registro indeferido pela Justiça Eleitoral, ocupa a terceira posição, com 10%.

O levantamento indica que os principais candidatos ganharam terreno com o início da campanha e da propaganda. Eduardo Paes se mantém na liderança dos votos, com uma margem ainda maior – ele tinha 41% das intenções de voto na última rodada divulgada pelo Datafolha, em 21 de agosto. Houve também um crescimento de Douglas Ruas, de 19% para 25%, com o início do horário eleitoral gratuito e do corpo a corpo na campanha, associado ao senador Flávio Bolsonaro. Quem menos oscilou foi Garotinho, que passou de 9% para 10%, apesar do imbróglio jurídico envolvendo a candidatura.

Veja os resultados do Datafolha:

  • Eduardo Paes (PSD): 43% (eram 41% em 21 de agosto)
  • Douglas Ruas (PL): 25% (eram 19%)
  • Garotinho (Republicanos): 10% (eram 9%)
  • Coronel Busnello (Missão): 2% (era 2%)
  • William Siri (PSOL): 2% (eram 2%)
  • André Marinho (Novo): 2% (era 2%)
  • Cyro Garcia (PSTU): 1% (era 2%)
  • Juliete (UP): 1% (era 2%)
  • Luan Monteiro (PCO): 1% (era 1%)
  • Indecisos: 3% (eram 4%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 16%)
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Pelo levantamento, Paes alcança 49% dos votos válidos, o que implicaria a realização de um segundo turno entre o ex-prefeito e o presidente da Assembleia Legislativa. Nesse cenário, Eduardo Paes alcança 54% dos votos e Douglas Ruas 34%. Os indecisos somam 2% e votos em branco, nulos e indecisos somam 10%.

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Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitora sob o número RJ- 09217/2026.

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