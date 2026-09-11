O que revela a nova pesquisa Datafolha para o governo do Rio

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, confirma o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD) como favorito na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com 43% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o candidato bolsonarista Douglas Ruas (PL), presidente da Assembleia Legislativa, com 25%. O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que nesta tarde teve o registro indeferido pela Justiça Eleitoral, ocupa a terceira posição, com 10%.

O levantamento indica que os principais candidatos ganharam terreno com o início da campanha e da propaganda. Eduardo Paes se mantém na liderança dos votos, com uma margem ainda maior – ele tinha 41% das intenções de voto na última rodada divulgada pelo Datafolha, em 21 de agosto. Houve também um crescimento de Douglas Ruas, de 19% para 25%, com o início do horário eleitoral gratuito e do corpo a corpo na campanha, associado ao senador Flávio Bolsonaro. Quem menos oscilou foi Garotinho, que passou de 9% para 10%, apesar do imbróglio jurídico envolvendo a candidatura.

Veja os resultados do Datafolha:

Eduardo Paes (PSD): 43% (eram 41% em 21 de agosto)

21 de agosto) Douglas Ruas (PL): 25% (eram 19%)

Garotinho (Republicanos): 10% (eram 9%)

(Republicanos): 10% (eram 9%) Coronel Busnello (Missão): 2% (era 2%)

(Missão): 2% (era 2%) William Siri (PSOL): 2% (eram 2%)

(PSOL): 2% (eram 2%) André Marinho (Novo): 2% (era 2%)

(Novo): 2% (era 2%) Cyro Garcia (PSTU): 1% (era 2%)

(PSTU): 1% (era 2%) Juliete (UP): 1% (era 2%)

Luan Monteiro (PCO): 1% (era 1%)

Indecisos: 3% (eram 4%)

Branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 16%)

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Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitora sob o número RJ- 09217/2026.

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