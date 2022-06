O novo “oásis” dos conservadores em Brasília

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente da República, alugou uma mansão em Brasília com mais de 10 mil metros quadrados de área. O espaço, localizado no Lago Sul, uma das áreas mais chiques da capital, abrigará a nova sede do Instituto Conservador-Liberal, entidade da qual o parlamentar é sócio junto com Sérgio Henrique Sant’Ana, advogado e ex-assessor do do Ministério da Educação na gestão do ministro Abraham Weintraub.

Criado em 2019, o Instituto Conservador-Liberal registra uma ampla lista de atividades em seus registros junto à Receita Federal. Elas vão desde a edição de livros e revistas, até a produção de pesquisas, organização de feiras, promoção de ensino de arte e cultura e o treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. A propriedade que sedia atualmente a instituição desperta curiosidade dos vizinhos pelo tamanho. O imóvel já recebeu uma faculdade, chamada Uninacional, e já foi um conhecido ponto de realização de festas e eventos na cidade.

Em anúncios disponíveis na internet, o espaço era chamado como “Mansão Oásis”. Além das dimensões, a residência conta com cascatas, árvores, pedras seculares, estacionamento interno, salão para 450 pessoas sentadas, piscina, churrasqueira e sala privativa.

Sergio Sant’Ana confirmou que o imóvel foi alugado e está sendo reformado para abrigar a sede do Instituto. Segundo ele, o aluguel não chega a 15 mil mensais. A reforma está sendo feita com doações de amigos e de empresários. O projeto prevê um espaço para receber 100 pessoas e a construção de um estúdio para gravações de vídeo.

A mansão pertence à família da designer de interiores Helen Consuelo Herculano Szervinsk Soares. O contrato de aluguel foi firmado entre ela e o instituto de Eduardo Bolsonaro. A reportagem tentou contato com o deputado e não obteve respostas até a publicação deste texto.

Continua após a publicidade