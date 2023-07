O novo negócio do filho mais velho de Jair Bolsonaro

Enquanto lidera a oposição no Senado e atua na articulação política com o pai para as eleições de 2024 e 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) decidiu dedicar parte do seu tempo a um novo negócio: uma corretora de seguros. Trata-se da All In One, da qual se tornou sócio em março deste ano.

A empresa foi fundada em abril de 2022 pelo empresário fluminense Marcello Freire Palha, um ex-diretor da empreiteira Andrade Gutierrez que atua também na área de aeroportos. A corretora foi fundada um mês depois de o empresário deixar seu antigo emprego na direção comercial da Infracea, empresa que conquistou cinco contratos com o governo federal durante a gestão de Bolsonaro, totalizados em quase 2 milhões de reais entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022.

Segundo documentos da Junta Comercial, além de atuar no ramo de corretagem, a empresa do Zero Um presta serviços de consultoria. Sediada em Brasília, funciona num coworking no mesmo prédio onde está situada a sede do PL, partido de Bolsonaro. O site da companhia informa que a All In One auxilia na contratação de seguro nas áreas de saúde, obras, meio-ambiente e agronegócio.

Procurado, Palha disse que mantém uma relação profissional com o filho do ex-presidente e contou que só o conheceu quando ambos se tornaram sócios. Afirmou também que a All In One não vai atuar com clientes do setor público. Flávio Bolsonaro, por sua vez, afirmou em nota que conheceu Palha por meio de amigos em comum e vislumbrou “uma boa oportunidade para empreender no setor privado”. Os dois explicaram que a empresa funciona em um coworking para reduzir custos.

Continua após a publicidade

Siga