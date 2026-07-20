O encontro de Javier Milei com Tarcísio e Flávio Bolsonaro

O presidente argentino Javier Milei virá ao Brasil no final desta semana para se encontrar com várias lideranças políticas do campo bolsonarista. A previsão é de que ele se encontre com o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato à reeleição, e com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que é pré-candidato a presidente da República. A reunião está prevista para acontecer no sábado, 25, antes da convenção partidária que formalizará o nome do Zero Um como candidato do PL.

A informação foi confirmada por aliados políticos dos dois pré-candidatos. Milei teria prometido ir à convenção de Flávio, que será durante a manhã de sábado na capital paulista. O presidente argentino também pretendia visitar Jair Bolsonaro, mas foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A campanha do Zero Um vem sofrendo uma série de revezes, que tem impactado o seu desempenho nas urnas. Além do vídeo de Michelle Bolsonaro e das conexões com Daniel Vorcaro, do Banco Master, o novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos rendeu maus dividendos ao senador.

Nesta segunda, 20, foi dada a largada para que os partidos políticos batam o martelo sobre os nomes dos seus candidatos que irão para a disputa nas urnas em outubro. O primeiro a dar a largada foi Renan Santos (Missão), cuja sigla antecipou a decisão marcada para agosto por conta de ameaças que ele afirma estar sofrendo por organizações criminosas. Com a formalização da candidatura, ele pode ter a proteção da Polícia Federal.

Fora do campo bolsonarista, outros nomes também já foram decididos. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), será o candidato da sigla ao governo do seu estado. As pesquisas têm o apontado como favorito e ele tem chances de vencer ainda no primeiro turno Douglas Ruas, do PL, o segundo colocado. O Republicanos no Rio escolheu o ex-governador Anthony Garotinho para disputar o Executivo estadual. Em Minas Gerais, o Partido dos Trabalhadores anunciou que terá um candidato próprio — o deputado federal e ex-ministro Patrus Ananias –, abdicando da proposta de formar uma chapa única.