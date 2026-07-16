Tarifaço aumenta vontade do eleitor de votar em Lula, diz pesquisa Genial/Quaest

Um levantamento divulgado nesta quinta-feira, 16, pela Genial/Quaest mostra que o preço político do novo tarifaço recaiu sobre o senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Segundo a pesquisa, 42% dos entrevistados disseram que o episódio aumentou a vontade de votar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai tentar um quarto mandato e é o provável rival do Zero Um nas urnas.

O levantamento ouviu 2.004 pessoas com pelo menos 16 anos entre os dias 10 e 13 de julho — ou seja, foi feito antes da decisão dos Estados Unidos de manter a taxa de 25% sobre a importação dos produtos brasileiros, tomada na noite de quarta, 15. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança da pesquisa é de 95%.

A maior parte dos que responderam à pesquisa (57%) não ficou sabendo da ida de Flávio aos Estados Unidos para falar com o presidente americano Donald Trump sobre as tarifas. Um percentual parecido (58%) disse acreditar que o senador não tem poderes para reverter a sobretaxa.

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Como Lula e Flávio trocam acusações sobre a responsabilidade do tarifaço, a pesquisa questionou os eleitores sobre com quem eles concordam mais: 51% afirmaram concordar com o petista, enquanto apenas 30% disseram concordar com Flávio. Os outros 19% disseram que não sabem ou não quiserem responder.

Em relação ao Pix, os percentuais são parecidos: 49% dos entrevistados disseram que concordam com Lula quando ele afirma que a sobretaxa é uma retaliação contra o sistema brasileiro de pagamento, enquanto 33% disseram concordar com Flávio, que afirma que o novo tarifaço é uma reação às declarações de Lula.

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Quando Trump anunciou o primeiro tarifaço, em 2025, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo assumiram publicamente terem participado da costura dessa e de outras sanções contra o Brasil, com o objetivo de pressionar a Justiça a inocentar Jair Bolsonaro no caso do golpe de estado. Esse segundo tarifaço foi anunciado por Trump dias depois de receber uma visita de Flávio. O republicano publicou nas suas redes uma foto com o senador um dia depois do anúncio.

Flávio chegou a ir aos Estados Unidos participar de uma audiência pública sobre o assunto, mas usou a maior parte do seu tempo de fala para criticar Lula e apontar casos de corrupção envolvendo o PT. Na noite de quarta, o governo americano anunciou que manterá a sobretaxa de 25% sobre a importação de produtos brasileiros. A expectativa é de que essa nova sobretaxa impacte em 11 bilhões de dólares as exportações nacionais (29% de tudo o que o Brasil vende para o exterior).

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