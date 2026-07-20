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Política

Renan Santos é o primeiro a oficializar candidatura à Presidência

Missão antecipou decisão para ter proteção da Polícia Federal

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 14h09 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h16
Homem de pele clara, barba e cabelo escuros, sentado em uma cadeira de diretor, com um cobertor preto, branco e amarelo com estampa de onça sobre os ombros, olhando para frente com a mão no queixo
Renan Santos, candidato do Missão à Presidência (reprodução/Reprodução)
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Renan Santos é o primeiro a oficializar candidatura à Presidência Priorizar nos meus resultados Google

O Missão antecipou sua convenção nacional e confirmou nesta segunda, 20, a candidatura à Presidência de Renan Santos. Inicialmente, o evento estava marcado para o próximo dia 1º, mas a sigla adiantou a decisão para que Renan tenha a proteção da Polícia Federal, garantida para quem concorrerá à chefia do Executivo federal.

Segundo a campanha, o neófito está sendo ameaçado por facções criminosas. Ele teria antecipado a volta de uma viagem ao Ceará por ter sido intimidado por duas organizações, assim como teria acontecido no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde mora. “Estar com a Polícia Federal não é mais uma questão de conveniência ou até de redução de gastos. É uma questão de sobrevivência”, disse.

A sigla mantém a cerimônia do dia 1º, que acontecerá na capital paulista, com a participação de lideranças e apoiadores. Fundado por integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL), o Missão foi oficializado pelo TSE em novembro passado, e até o momento, só tem um parlamentar no Congresso Nacional, o paulista Kim Kataguiri.

Este é o primeiro partido a oficializar um candidato à Presidência, no primeiro dia do período de convenções, que vai até 5 de agosto. Os demais postulantes devem fazer o mesmo em breve. Veja as datas previstas:

Siga
  • Flávio Bolsonaro (PL): 25 de julho, em São Paulo
  • Ronaldo Caiado (PSD): 26 de julho, em São Paulo
  • Romeu Zema (Novo): 27 de julho, em Brasília
  • Lula (PT): 2 de agosto, em São Paulo
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