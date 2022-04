O embate entre Flávio Bolsonaro e a ‘favela’ na Sapucaí

Envolto numa fumaça de charutos, o senador Flávio Bolsonaro curtiu a primeira noite de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro numa área reservadíssima do camarote Arpoador, na altura do setor 5. Isolado da maioria dos convidados e pagantes do espaço, posou para muitas fotos.

Uma situação curiosa marcou a experiência do filho zero um do presidente Jair Bolsonaro na Sapucaí. Diante do Arpoador, localiza-se o camarote Favela, onde uma bandeira que pedia “Fora Bolsonaro” circulava pela frisa, meio escondida. Na hora em que a presença de Flávio foi notada, o adereço subiu para o segundo andar e ficou pendurado. A reação do senador foi de risadas debochadas.

O pai do parlamentar não pisou no Sambódromo desde que foi eleito. Em 2020, inclusive, foi alvo de críticas de várias escolas que desfilaram na avenida.

