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Política

O desconforto dentro do PL com briga de Michelle e Flávio Bolsonaro

Líder da oposição no Congresso afirma que faltou diálogo na família, mas minimiza crise e rejeita impacto para campanha do senador ao Planalto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 21h17
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O desconforto dentro do PL com briga de Michelle e Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

As divergências recentes envolvendo integrantes da família Bolsonaro não devem comprometer o projeto eleitoral da direita para 2026, na avaliação do senador Izalci Lucas. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, o parlamentar afirmou que o atrito entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro já foi superado e não deve produzir efeitos duradouros sobre a pré-candidatura do senador. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo Izalci, o episódio teve origem em desentendimentos internos e poderia ter sido resolvido de forma reservada. “Acho que faltou conversa, diálogo, iniciativa de um deles”, disse. Para o senador, a retratação de Flávio e a manifestação pública de Michelle ajudaram a encerrar o episódio.

Izalci reconheceu que a exposição pública do conflito gerou desconforto dentro do Partido Liberal, mas relativizou o impacto político. “Esses assuntos devem ser tratados em casa”, afirmou, acrescentando que divergências familiares são naturais e não comprometem, por si só, a unidade do grupo.

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Apesar de considerar a crise superada, o senador reconheceu que a exposição pública do embate gerou incômodo entre aliados bolsonaristas e também admitiu o efeito negativo sobre a militância do partido, ainda que tenha minimizado consequências duradouras. “Evidente que traz o desconforto para nós da militância do PL. Mas eu vejo que isso está superado e a gente vai para frente”, disse.

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A oposição pode explorar o desgaste entre Michelle e Flávio?

Ao comentar a repercussão da crise, Izalci admitiu que adversários políticos podem utilizar declarações públicas para alimentar divisões no campo conservador. Ainda assim, afirmou considerar o tema superado.

O senador avaliou que eventuais tentativas de exploração política terão efeito limitado. “A oposição pode pegar alguns trechos para tentar dividir mais ainda. Mas eu acho que está superado”, disse. Na mesma entrevista, reforçou sua confiança no projeto eleitoral do grupo ao declarar: “A candidatura do Flávio está consolidada.”

Casos recentes enfraquecem Flávio Bolsonaro?

Questionado sobre desgastes envolvendo o senador — entre eles a controvérsia relacionada ao Banco Master e críticas associadas ao chamado “tarifaço” —, Izalci rejeitou que esses episódios tenham causado danos permanentes à pré-candidatura.

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Embora tenha reconhecido oscilações em levantamentos eleitorais, o senador afirmou que o cenário teria se reequilibrado. “Houve realmente uma queda na pesquisa, mas agora já superou”, declarou. Segundo ele, ataques contra Flávio estariam sendo ampliados por adversários, enquanto acusações envolvendo nomes ligados ao governo federal exigiriam, em sua avaliação, maiores esclarecimentos.

Durante a entrevista, Izalci também elevou o tom contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e integrantes do Partido dos Trabalhadores, ao defender que o caso envolvendo o banco deveria ser melhor explicado por figuras próximas ao Palácio do Planalto.

Quem pode ser a vice na chapa de Flávio?

Na reta final da entrevista, Izalci comentou possíveis nomes para compor uma chapa presidencial ao lado de Flávio Bolsonaro. Segundo ele, a definição deve ocorrer apenas próximo das convenções partidárias.

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O senador citou a deputada Bia Kicis como um nome relevante dentro do PL, mas afirmou que a sigla também pode buscar alianças externas para fortalecer a composição. “Pode ser que também vá buscar em outro partido para não ficar puro-sangue”, disse.

Entre os nomes lembrados por Izalci está o da senadora Tereza Cristina, do PP. Para ele, uma mulher na vice-presidência poderia agregar força eleitoral. “Uma mulher pega muito bem como vice e pode ajudar bem na campanha”, concluiu.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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