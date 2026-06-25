Após vídeo com críticas, Michelle Bolsonaro nega briga com Flávio

Após publicar um vídeo em que diz ter sido maltratada pelo senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro negou nesta quinta-feira, 25, que haja uma briga entre os dois.

Em publicação nas redes sociais, Michelle disse que “não há briga, nem competição” e pediu para que os trechos da fala dela não sejam tirados de contexto.

Na gravação divulgada na quarta, 24, ela disse que o enteado a humilhou. “Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou o telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante, então eu me recolhi”, falou.

Logo após a publicação do vídeo, Flávio disse que nada o abalaria, mas mais tarde, fez um longo post nas redes sociais pedindo desculpas à madrasta.

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Veja o que Michelle falou:

Para ficar claro, eu não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada.

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Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga, nem competição.

Peço apenas que não tirem trechos da minha fala de contexto para gerar confusão. Uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito. Fiquem em paz.

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