Flávio Bolsonaro nega que tenha humilhado Michelle; veja resposta completa
Senador publicou pronunciamento nas redes sociais à meia-noite desta quinta-feira, 25, e disse que tentou se aproximar da ex-primeira-dama, mas sem sucesso
O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negou que tenha desrespeitado a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) no final do ano passado, após ela se opor a uma aliança do PL do Ceará em torno da candidatura do ex-governador Ciro Gomes (PSDB-CE). Em uma longa nota publicada nas redes sociais à meia-noite (confira a íntegra abaixo), Flávio disse que jamais humilhou qualquer mulher na vida e pediu desculpas à madrasta.
“Sou casado há 16 anos, pai de duas filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai. Tenho 45 anos de idade, 24 anos de vida pública e sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito com todos, até com meus adversários políticos. Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil”, começou Flávio em seu texto.
A mensagem é uma resposta direta a dois vídeos longos (somam 26 minutos) publicados pela ex-primeira-dama por volta das 17h de ontem, nos quais ela afirmou que é tratada como idiota pelo senador e seus outros enteados, Carlos e Eduardo Bolsonaro. Michelle também afirmou que, em um telefonema, foi maltratada por Flávio e se sentiu humilhada após ele dizer que ela “havia chegado ontem e não entendia nada de política” e que deveria ficar longe das decisões partidárias — mesmo ela sendo a presidente do PL Mulher, uma das principais plataformas eleitorais do Partido Liberal atualmente.
Sobre o afastamento entre eles, que se solidificou após a tal ligação, Flávio disse ainda que tentou, nesta semana, melhorar a situação, convidando Michelle para participar de um encontro com mulheres conservadoras, mas que ela não atendeu às suas ligações e não respondeu suas mensagens. “Ontem (terça) liguei para a senadora Damares Alves e pedi que organizasse uma reunião, na próxima quarta-feira, com lideranças femininas conservadoras para que eu pudesse aprender, ouvi-las e me ajudassem a construir o melhor plano de país para as mulheres de todo o Brasil. Ainda ontem pela manhã, também escrevi à Damares: ‘Se você achar que é o caso de convidar a Michelle também, eu estou de coração aberto’. Hoje (quarta) pela manhã, eu mesmo fiz questão de ligar para Michelle e convidá-la, pessoalmente. Fiz mais um gesto não correspondido. Não atendeu. Deixei mensagem. Também não retornou“, escreveu.
O trecho é uma tentativa de rebater outra questão elencada por Michelle nos vídeos, a de que ele menosprezou sua ajuda e seu apoio político. “O Flávio vai a minha casa toda semana, mais de uma vez. Se ele realmente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha. Continuarei recolhida”, disse ela em certo ponto do segundo vídeo.
Ainda na nota de resposta, Flávio Bolsonaro disse que foi pego de surpresa pelo vídeo, mesmo Michelle tendo anunciado nas redes sociais que já havia gravado e que publicaria nesta semana, como apontado por VEJA. Ele também tentou dar continuidade ao seu gesto e pediu por união contra o PT, motivo também que levou o PL do Ceará a apoiar Ciro Gomes localmente. “Fiz o convite à Michelle justamente porque acredito que o diálogo, o respeito e a união sempre serão o melhor caminho. O convite segue de pé e o coração segue aberto, pois temos um Brasil para tirar das mãos do PT. O Brasil precisa de maturidade, serenidade e unidade. Vamos concentrar nossas energias naquilo que realmente importa: construir um futuro melhor para todos os brasileiros”, escreveu.
O senador ainda ressaltou que as decisões que tem tomado, inclusive a do apoio a Ciro, têm sido respaldadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e disse ter convicção de que a posição de Michelle não os afasta definitivamente por causa de seus princípios compartilhados. “Tenho absoluta convicção de que todos nós temos o mesmo objetivo: o melhor para o Brasil e nos livrar da esquerda. É natural que, em determinados momentos, pessoas comprometidas com o mesmo propósito enxerguem caminhos diferentes para chegar ao melhor resultado. Isso acontece nas famílias, nas empresas e também na vida pública. Divergências de estratégia não significam divergências de princípios. Estou cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com o respaldo dele. Sempre! O Brasil precisa se livrar de Lula e do PT. Precisamos ter foco nisso!”.
Mais cedo, e apenas uma hora e meia depois da publicação do vídeo de Michelle, Flávio já havia feito uma live no YouTube para falar sobre as eleições e o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Ele não havia citado a madrasta diretamente, mas deixou algumas indiretas, como ao afirmar que era “dia de jogo, e nada e nem ninguém vai me aborrecer”. A mulher dele, a dentista Fernanda Bolsonaro, também participou da live, em um mesmo movimento já feito anteriormente, de tentar mostrar uma imagem “reeducada” do parlamentar e mais maleável que o seu pai.
Leia a nota de Flávio Bolsonaro na íntegra:
“Sou casado há 16 anos, pai de duas filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai.
Tenho 45 anos de idade, 24 anos de vida pública e sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito com todos, até com meus adversários políticos.
Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil.
Toda nossa família está passando por um momento muito difícil. E entendo a angústia da Michelle vendo meu pai, todos os dias, sofrendo com tamanha injustiça.
Eu também sofro, mas sigo firme! Viajando o Brasil carregando o manto que meu pai me deu, passando dias longe de casa, da minha esposa, das minhas filhas, sem poder orar e dar um beijo nelas antes de dormir, sofrendo ameaças de morte e, mesmo, sigo focado na missão. Pois acredito que é um projeto de Deus para o nosso país! Não reclamo do cansaço ou da ausência sentida pela minha família, apenas peço a Deus sabedoria, saúde, força e coragem para fazer a Sua vontade!
Tenho absoluta convicção de que todos nós temos o mesmo objetivo: o melhor para o Brasil e nos livrar da esquerda. É natural que, em determinados momentos, pessoas comprometidas com o mesmo propósito enxerguem caminhos diferentes para chegar ao melhor resultado. Isso acontece nas famílias, nas empresas e também na vida pública. Divergências de estratégia não significam divergências de princípios.
Estou cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com o respaldo dele. Sempre!
O Brasil precisa se livrar de Lula e do PT . Precisamos ter foco nisso!
Ontem (terça) liguei para a Senadora Damares Alves e pedi que organizasse uma reunião, na próxima quarta-feira, com lideranças femininas conservadoras para que eu pudesse aprender, ouvi-las e me ajudassem a construir o melhor plano de país para as mulheres de todo o Brasil.
Ainda ontem pela manhã, também escrevi à Damares: “Se vc achar que é o caso de convidar a Michelle tb, eu tô de coração aberto! Bjs!”
Hoje (quarta) pela manhã, eu mesmo fiz questão de ligar para Michelle e convidá-la, pessoalmente. Fiz mais um gesto não correspondido. Não atendeu. Deixei mensagem. Também não retornou.
Para minha surpresa, na tarde de hoje ela publicou o vídeo.
A reunião na próxima quarta-feira está mantida, para tratar justamente das soluções que proporemos para milhões de mulheres brasileiras que acordam cedo, trabalham, cuidam dos filhos e das famílias.
De coração aberto, fiz o convite à Michelle, justamente porque acredito que o diálogo, o respeito e a união sempre serão o melhor caminho.
O convite segue de pé e o coração segue aberto, pois temos um Brasil para tirar das mãos do PT.
O Brasil precisa de maturidade, serenidade e unidade. Vamos concentrar nossas energias naquilo que realmente importa: construir um futuro melhor para todos os brasileiros!”.