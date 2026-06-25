Flávio Bolsonaro nega que tenha humilhado Michelle; veja resposta completa

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negou que tenha desrespeitado a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) no final do ano passado, após ela se opor a uma aliança do PL do Ceará em torno da candidatura do ex-governador Ciro Gomes (PSDB-CE). Em uma longa nota publicada nas redes sociais à meia-noite (confira a íntegra abaixo), Flávio disse que jamais humilhou qualquer mulher na vida e pediu desculpas à madrasta.

“Sou casado há 16 anos, pai de duas filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai. Tenho 45 anos de idade, 24 anos de vida pública e sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito com todos, até com meus adversários políticos. Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil”, começou Flávio em seu texto.

A mensagem é uma resposta direta a dois vídeos longos (somam 26 minutos) publicados pela ex-primeira-dama por volta das 17h de ontem, nos quais ela afirmou que é tratada como idiota pelo senador e seus outros enteados, Carlos e Eduardo Bolsonaro. Michelle também afirmou que, em um telefonema, foi maltratada por Flávio e se sentiu humilhada após ele dizer que ela “havia chegado ontem e não entendia nada de política” e que deveria ficar longe das decisões partidárias — mesmo ela sendo a presidente do PL Mulher, uma das principais plataformas eleitorais do Partido Liberal atualmente.

Sobre o afastamento entre eles, que se solidificou após a tal ligação, Flávio disse ainda que tentou, nesta semana, melhorar a situação, convidando Michelle para participar de um encontro com mulheres conservadoras, mas que ela não atendeu às suas ligações e não respondeu suas mensagens. “Ontem (terça) liguei para a senadora Damares Alves e pedi que organizasse uma reunião, na próxima quarta-feira, com lideranças femininas conservadoras para que eu pudesse aprender, ouvi-las e me ajudassem a construir o melhor plano de país para as mulheres de todo o Brasil. Ainda ontem pela manhã, também escrevi à Damares: ‘Se você achar que é o caso de convidar a Michelle também, eu estou de coração aberto’. Hoje (quarta) pela manhã, eu mesmo fiz questão de ligar para Michelle e convidá-la, pessoalmente. Fiz mais um gesto não correspondido. Não atendeu. Deixei mensagem. Também não retornou“, escreveu.

O trecho é uma tentativa de rebater outra questão elencada por Michelle nos vídeos, a de que ele menosprezou sua ajuda e seu apoio político. “O Flávio vai a minha casa toda semana, mais de uma vez. Se ele realmente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha. Continuarei recolhida”, disse ela em certo ponto do segundo vídeo.

Continua após a publicidade

Ainda na nota de resposta, Flávio Bolsonaro disse que foi pego de surpresa pelo vídeo, mesmo Michelle tendo anunciado nas redes sociais que já havia gravado e que publicaria nesta semana, como apontado por VEJA. Ele também tentou dar continuidade ao seu gesto e pediu por união contra o PT, motivo também que levou o PL do Ceará a apoiar Ciro Gomes localmente. “Fiz o convite à Michelle justamente porque acredito que o diálogo, o respeito e a união sempre serão o melhor caminho. O convite segue de pé e o coração segue aberto, pois temos um Brasil para tirar das mãos do PT. O Brasil precisa de maturidade, serenidade e unidade. Vamos concentrar nossas energias naquilo que realmente importa: construir um futuro melhor para todos os brasileiros”, escreveu.

O senador ainda ressaltou que as decisões que tem tomado, inclusive a do apoio a Ciro, têm sido respaldadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e disse ter convicção de que a posição de Michelle não os afasta definitivamente por causa de seus princípios compartilhados. “Tenho absoluta convicção de que todos nós temos o mesmo objetivo: o melhor para o Brasil e nos livrar da esquerda. É natural que, em determinados momentos, pessoas comprometidas com o mesmo propósito enxerguem caminhos diferentes para chegar ao melhor resultado. Isso acontece nas famílias, nas empresas e também na vida pública. Divergências de estratégia não significam divergências de princípios. Estou cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com o respaldo dele. Sempre! O Brasil precisa se livrar de Lula e do PT. Precisamos ter foco nisso!”.

Mais cedo, e apenas uma hora e meia depois da publicação do vídeo de Michelle, Flávio já havia feito uma live no YouTube para falar sobre as eleições e o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Ele não havia citado a madrasta diretamente, mas deixou algumas indiretas, como ao afirmar que era “dia de jogo, e nada e nem ninguém vai me aborrecer”. A mulher dele, a dentista Fernanda Bolsonaro, também participou da live, em um mesmo movimento já feito anteriormente, de tentar mostrar uma imagem “reeducada” do parlamentar e mais maleável que o seu pai.

Continua após a publicidade

Leia a nota de Flávio Bolsonaro na íntegra:

“Sou casado há 16 anos, pai de duas filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai.

Tenho 45 anos de idade, 24 anos de vida pública e sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito com todos, até com meus adversários políticos.

Continua após a publicidade

Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil.

Toda nossa família está passando por um momento muito difícil. E entendo a angústia da Michelle vendo meu pai, todos os dias, sofrendo com tamanha injustiça.

Eu também sofro, mas sigo firme! Viajando o Brasil carregando o manto que meu pai me deu, passando dias longe de casa, da minha esposa, das minhas filhas, sem poder orar e dar um beijo nelas antes de dormir, sofrendo ameaças de morte e, mesmo, sigo focado na missão. Pois acredito que é um projeto de Deus para o nosso país! Não reclamo do cansaço ou da ausência sentida pela minha família, apenas peço a Deus sabedoria, saúde, força e coragem para fazer a Sua vontade!

Continua após a publicidade

Tenho absoluta convicção de que todos nós temos o mesmo objetivo: o melhor para o Brasil e nos livrar da esquerda. É natural que, em determinados momentos, pessoas comprometidas com o mesmo propósito enxerguem caminhos diferentes para chegar ao melhor resultado. Isso acontece nas famílias, nas empresas e também na vida pública. Divergências de estratégia não significam divergências de princípios.

Estou cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com o respaldo dele. Sempre!

O Brasil precisa se livrar de Lula e do PT . Precisamos ter foco nisso!

Continua após a publicidade

Ontem (terça) liguei para a Senadora Damares Alves e pedi que organizasse uma reunião, na próxima quarta-feira, com lideranças femininas conservadoras para que eu pudesse aprender, ouvi-las e me ajudassem a construir o melhor plano de país para as mulheres de todo o Brasil.

Ainda ontem pela manhã, também escrevi à Damares: “Se vc achar que é o caso de convidar a Michelle tb, eu tô de coração aberto! Bjs!”

Hoje (quarta) pela manhã, eu mesmo fiz questão de ligar para Michelle e convidá-la, pessoalmente. Fiz mais um gesto não correspondido. Não atendeu. Deixei mensagem. Também não retornou.

Para minha surpresa, na tarde de hoje ela publicou o vídeo.

A reunião na próxima quarta-feira está mantida, para tratar justamente das soluções que proporemos para milhões de mulheres brasileiras que acordam cedo, trabalham, cuidam dos filhos e das famílias.

De coração aberto, fiz o convite à Michelle, justamente porque acredito que o diálogo, o respeito e a união sempre serão o melhor caminho.

O convite segue de pé e o coração segue aberto, pois temos um Brasil para tirar das mãos do PT.

O Brasil precisa de maturidade, serenidade e unidade. Vamos concentrar nossas energias naquilo que realmente importa: construir um futuro melhor para todos os brasileiros!”.