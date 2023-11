O conselho de governistas a candidatos ao STF: deixe os padrinhos em casa

Na iminência de o presidente Lula decidir seu indicado à vaga da ministra aposentada Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF), líderes governistas que têm aconselhado o petista sobre o perfil do novo magistrado fizeram chegar aos candidatos uma recomendação que consideram valiosa: “deixe os padrinhos em casa”. O recado ocorre após ministros de Estado, integrantes de tribunais superiores e parlamentares da cúpula do Congresso terem mencionado a Lula os predicados de seus preferidos.

A lógica por trás do raciocínio é a de que muitos pedidos em torno do mesmo nome podem acabar surtindo o efeito contrário e provocando no presidente a sensação de que estaria sendo emparedado para acelerar a indicação. Na lista dos principais cotados aparecem o ministro da Justiça Flávio Dino, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas e o advogado-geral da União Jorge Messias.

A movimentação de atores em torno do nome de Dino, por exemplo, cuja candidatura até poucos meses atrás era impensada, foi classificada por interlocutores que acompanham o processo como uma “blitzkrieg”, já que os ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes passaram a endossar de supetão o nome do chefe da pasta da Justiça. A referência à tática da guerra-relâmpago teve como consequência a dificuldade dos demais concorrentes em rearranjar suas linhas de defesa e apoios e motivo os governistas a aconselharem mais moderação na ação dos padrinhos de cada um.

O mesmo líder do governo que recomendou deixar os padrinhos em casa emitiu uma segunda opinião sobre o que acredita ser mais eficaz no convencimento de Lula: tendo chance, cada “supremável” deveria pedir para falar com o presidente sobre um assunto diverso e, com isso, abrir espaço para o petista recolher impressões pessoais de cada candidato. Não há data definida para que seja anunciado o sucessor de Rosa Weber no STF.