O castigo de Cabral: o novo presídio barra pesada do ex-cacique do MDB

Primeiro presídio de segurança máxima do país, construído em 1988, para os bandidos mais perigosos do estado, a penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 1, no Complexo de Gericinó, na zona oeste, vai ganhar um novo hóspede: o ex-governador Sérgio Cabral. A decisão sobre a transferência está para ser chancelada pelo juiz-corregedor Bruno Rulière, da Vara de Execuções Penais (VEP) nesta segunda-feira, 2.

A unidade que já abrigou Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, que comandou rebelião no local em 2002, perdeu clientela para cadeias federais, mas ainda é a mais temida do sistema carcerário carioca por ser considerada a com mais restrições para o cumprimento do castigo de quem não respeita as regras. Por lá ainda está preso o traficante Marco Antônio Pereira Firmino, conhecido como My Thor, um dos chefões da maior facção criminosa do Rio, o Comando Vermelho.

Cabral vai para a unidade por ter sido acusado de ter mordomias na Unidade Prisional da Polícia Militar, o antigo BEP, em Niterói, Região Metropolitana. Na cela do ex-governador, havia toalhas bordadas com o nome de Sérgio Cabral, talheres de inox e prateleira com fundo falso que seria para esconder celulares

Durante inspeção dos juízes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Vara de Execuções Penais (VEP) no presídio foram apreendidos ainda dois celulares, caderno com anotações de comida comprada por aplicativo, 4 000 reais e até cigarros de maconha. Seis colegas de unidade de Cabral também acusados de serem beneficiários das regalias, entre eles o tenente-coronel da PM Cláudio Luiz Silva, condenado pelo assassinato da juíza Patrícia Acioli, também serão transferido para Bangu 1.

A arquitetura de Bangu 1 lembra a de um cofre e tem capacidade para 48 presos. As portas das celas abrem e fecham só através do sistema eletrônico comandado por policiais penais. Cabral só vai poder tirar uma hora de banho de sol, não terá mais geladeira própria e muito menos usar talheres de aço. No currículo carcerário do ex-governador, preso em 2016, espera-se que esse seja o castigo com menos brechas para não ser cumprido.

Sobre as acusações de regalias que pesam sobre o ex-governador, a defesa nega e alega que os objetos estavam em área comum a outros internos.

