O bastidor por trás da foto entre Pablo Marçal e Bolsonaro

Abandonado pelo PROS na disputa presidencial, o empresário e coach Pablo Marçal foi obrigado a desistir de concorrer ao Planalto no momento que viu seu partido declarar apoio à candidatura do ex-presidente Lula nas eleições de 2022. No início do mês, a direção da legenda agiu para pedir a impugnação do registro da candidatura dele no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e conseguiu.

Hoje, Marçal se apresenta como candidato a deputado federal por São Paulo e, desde já, deixou de lado toda a estratégia que vinha adotando para se descolar da polarização entre Lula e Bolsonaro. Em uma de suas primeiras agendas como postulante ao Legislativo, o empresário participou de uma agenda com Bolsonaro na capital, subiu no palanque junto com o presidente e até posou para uma foto ao lado do ex-capitão.

“Jair Bolsonaro, você ganhou um general escudeiro e apesar de todos os seus defeitos, eu não tenho vergonha de te defender. Esse é o seu tempo, pode contar com tudo que nós somos. Minha casa, minha família, meus negócios, meu tempo de qualidade”, escreveu na publicação feita logo depois em seu Instagram. Mas foi tudo de improviso. Marçal não estava na lista de convidados. Sem a credencial, o empresário precisou pedir ajuda. Ele teve de mandar mensagens a alguns integrantes da tropa de choque bolsonarista na tentativa de conseguir um espaço ao lado do presidente e fazer a foto que desejava.

O agora candidato a deputado federal acredita que vai ajudar a eleger uma grande bancada de apoio ao presidente. “Fui convidado a ser candidato a deputado por Sergio Lima, marqueteiro do presidente. Flávio Bolsonaro também fez o mesmo convite”, afirmou. E sobre o palanque, explicou: “Estava indo de Alphaville para Sorocaba em meu helicóptero e, por isso, não tinha pego pulseira com ninguém. Aí pedi ajuda lá e os acessos foram acontecendo”, explicou.