O apoio de Donald Trump a Bolsonaro

Não é surpresa para ninguém a ligação entre o ex-presidente estadunidense Donald Trump e o atual presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL). Mas a rasgação de seda se estendeu em um pedido direto do ex-líder dos Estados Unidos para que os brasileiros votem no atual chefe do Executivo do Brasil no segundo turno das eleições gerais de 2022. “Tenho orgulho que tenha elegido Bolsonaro e ficarei orgulhoso se o reelegerem. Ele é um dos melhores líderes do mundo, respeitado por todos”, diz Trump em vídeo publicado no perfil oficial de Jair Bolsonaro, no último sábado, 30.

O presidente do Brasil aproveitou o espaço do post para agradecer Trump, a quem sempre demonstrou admiração excessiva, e criticou uma possível retomada do país à “ditadura comunista”, em referência à candidatura do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).