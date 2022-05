Nova pesquisa no Rio traz enxurrada de boas notícias para o PT 

Depois de uma semana de preocupação por causa da pesquisa Genial/Quaest que mostrou Lula e Jair Bolsonaro empatados em 35% no Rio de Janeiro, o PT respira aliviado nesta terça-feira, 24. O levantamento do Ipec (ex-Ibope, um dos institutos mais tradicionais do país) mostra um cenário bem diferente – e positivo para a esquerda local.

O dado principal, claro, envolve a disputa pelo Planalto: no berço do bolsonarismo, segundo o Ipec, Lula tem 46%, ante 31% do adversário. Na eleição para governador, o resultado também ameniza a pressão sobre o partido no estado, que é questionado a nível nacional por abraçar a candidatura de Marcelo Freixo (PSB) – considerado “limitado” para o palanque lulista, mas homem de confiança do ex-presidente. Ao contrário da derrota por sete pontos na Quaest, o Ipec mostra um empate técnico dele, que tem 17%, com o governador bolsonarista Cláudio Castro (PL), 18%.

Até a sondagem para o Senado, motivo de imbróglio envolvendo PT e PSB no Rio, traz notícias para os petistas comemorarem. Quando associado a Lula, André Ceciliano já aparece à frente de Romário (PL), que nas outras pesquisas parecia inalcançável. Tem 40%, ante 34% do ex-jogador vinculado a Bolsonaro. Este ponto da pesquisa tende a reforçar a cobrança do PT para que o PSB retire a candidatura de Alessandro Molon, vista como um atrito na aliança entre os dois partidos.

Encomendada pela Rio Indústria, a pesquisa foi realizada entre quinta-feira da semana passada e o domingo desta semana, com 1.008 entrevistados de 32 municípios do estado. O próximo levantamento do Datafolha, que ao lado do Ibope/Ipec desponta historicamente como principal guia da conjuntura eleitoral, deve dar uma ideia mais concreta de qual é o cenário real do Rio, segundo observadores da política local.