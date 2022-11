Não houve militarização no governo Bolsonaro, diz ex ministro de Dilma

Em recentes declarações, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deixou claro que o próximo ministro da Defesa será um civil. A especulação sobre quem vai ocupar a Pasta é muito grande em Brasília, especialmente pela controversa participação dos militares no governo de Jair Bolsonaro.

Para o ex-ministro Aldo Rebelo (PDT), que ocupou o cargo no governo Dilma , escolher um nome não será um problema. Ex-comunista, Aldo, que nunca acreditou na possibilidade de um golpe militar, disse que o próximo ministro da Defesa “será encontrado com facilidade pelo presidente Lula” e destacou a boa relação do futuro governo com a tropa. “Basta olhar como foi a gestão do PT no governo Lula. Foi uma coisa profissional, sem problemas, absolutamente institucional. Ele apoiou, deu recursos e fez o que tinha que ser feito. A diferença já está estabelecida”, afirmou.

Rebelo também não vê uma “militarização” do governo Bolsonaro. Segundo ele, há muitos ex-militares no governo, o que é bem diferente: “Militar da reserva é quase um civil e não é o que conta. As Forças Armadas estão tranquilas em relação ao novo governo pelo que sei”.

O ex-ministro disse que foi procurado por assessores do presidente eleito para conversar sobre o tema, mas nega que tenha sido sondado para ocupar o cargo.