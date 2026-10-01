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Política

‘Não dá para candidato com 49% debater com um que tem 1%’, diz Lula

Presidente afirmou no Flow Podcast que formato do debate da Globo seria inadequado e outros candidatos transformariam em 'piada'

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 21h29 | Atualizado em 1 out 2026, 21h39
Homem idoso de pele clara, calvo e com barba branca, vestindo camisa social azul clara, gesticula com as mãos abertas enquanto fala em um microfone preto com o logo Flow Podcast em um estúdio
Lula: no Flow Podcast, presidente falou sobre decisão de não ir a debate da Globo (Flow Podcast/Reprodução)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira, 1º, que decidiu não participar do debate presidencial que seria realizado pela TV Globo por considerar inadequado o formato do encontro. Em entrevista ao Flow Podcast, o petista disse que o modelo teria pouca utilidade para o eleitor e defendeu que os candidatos respondessem às mesmas perguntas. “Eu preferiria que fosse feito um debate em que fossem feitas as mesmas perguntas para todos os candidatos”, afirmou Lula.

Segundo o presidente, a diferença entre os candidatos também tornaria o programa pouco produtivo. “Não dá para levar para um debate um candidato que tem 49% e debater com um que está chegando a 1%. É ruim até para o telespectador. […] Já sou uma pessoa muito conhecida”, disse.

Lula afirmou ainda que prefere debates no segundo turno, quando apenas dois candidatos permanecem na disputa.

Críticas a Flávio Bolsonaro

Durante a entrevista, Lula também fez críticas ao candidato Flávio Bolsonaro (PL), que estava entre os participantes previstos para o debate da Globo. Ele usou os termos “vira-lata” e “traidor da pátria” ao se referir aos irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro. “[O que está nos Estados Unidos] se voltar vai ser preso.”

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“Flavio Bolsonaro é uma pessoa que nunca trabalhou. Começou a carreira política como vereador aos 21 anos e sempre viveu do dinheiro público, mas age como se nunca tivesse sido político. Não tem passado, não tem presente, não tem futuro”, afirmou Lula.

A entrevista ao Flow ocorreu no mesmo período em que estava previsto o debate da Globo. Lula havia comunicado previamente que não participaria do encontro e optou por conceder a entrevista ao podcast.

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Horas depois, a Globo anunciou o cancelamento do debate. Segundo a emissora, decisões judiciais tomadas pouco antes do programa alteraram regras previamente acordadas e determinaram mudanças na composição dos participantes. A Globo afirmou que as decisões provocaram “insegurança jurídica” e interferiram na organização do debate.

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