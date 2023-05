Na versão influencer, Michelle fatura R$ 60 mil com uma única publicação

Além do salário de 41 mil reais como presidente do PL Mulher, o braço feminino de seu partido, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro encontrou uma nova fonte de renda neste ano. Com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, Michelle tem usado a rede para fazer a publicidade de roupas e de produtos de beleza.

O negócio é lucrativo. Somente o vídeo em que ela aparece passando um creme no rosto do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, rendeu um retorno no valor de 60 mil reais, cifra recebida com base em comissão sobre a venda de produtos.

Longe da Presidência, Bolsonaro também não tem passado dificuldades. O ex-presidente tem como fonte de renda os rendimentos provenientes das aposentadorias da Câmara e do Exército, além do salário pago pelo PL, o seu partido – algo que ultrapassa os 80 mil reais por mês.