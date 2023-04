MST invade a sede da Superintendência do Incra em Alagoas

Cerca de 1.500 sem-terra invadiram na manhã de hoje a sede da Superintendência do Incra em Alagoas. Eles querem que o governo Lula afaste o superintendente atual, César Lira, que é primo do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Os sem-terra estavam acampados em Maceió desde a tarde do último domingo. Além do MST, a invasão teve apoio da Frente Nacional de Lutas (FNL), do Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST), Movimento da Terra, Trabalho e Liberdade (MTL) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT).

Para o MST, o superintendente atual representa o governo passado. “É inaceitável a continuidade de uma gestão bolsonaristas. Por que o governo Lula mantém por tanto tempo (mais de cem dias de governo) um superintendente inimigo da reforma agrária com histórico de violência junto a lideranças e comunidades?”, questiona a nota divulgada pelos invasores.

A invasão da sede do Incra foi feita após o líder máximo do MST, João Pedro Stedile, anunciar que neste mês de abril o movimento vai realizar invasões em todo o país, em função do aniversário do massacre de Eldorado do Carajás (PA), quando 19 em terra foram mortos pela Polícia Militar do Pará, em abril de 1996.