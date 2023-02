Morre Amazonino Mendes, ex-governador do Amazonas, aos 83 anos

O ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes (Cidadania), morreu neste domingo, 12, aos 83 anos. Ele estava internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A confirmação da morte foi feita pela família do político por meio de uma rede social.

Na publicação, os familiares ressaltaram que o ex-governador deixa um legado “incomparável, como homem e como político”. “Lutou bravamente como poucos, mas agora descansa em paz!”, acrescenta a publicação.

Mendes enfrentava problemas de saúde desde o fim do ano passado. Ele foi internado no final de novembro com quadro de diverticulite aguda (inflamação no intestino grosso) e broncopneumonia.

Em outubro, ele chegou a disputar as eleições ao governo do estado, mas acabou ficando em terceiro lugar.

Amazonino Mendes foi quatro vezes governador do Amazonas, prefeito por três mandatos e senador. Em nota, o presidente Lula lamentou o falecimento do político e ressaltou que tem “orgulho” e ficou “muito agradecido” quando o ex-governador anunciou apoio a ele no segundo turno das eleições de 2022.

“Amazonino se dedicou à causa da vida pública até o fim. Com merecimento seu nome seguirá sendo sinônimo do estado que governou e amou. Minha solidariedade e meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores de Amazonino Mendes”, escreveu Lula na nota.

Citando um “grande respeito” à história política de Amazonino, o atual governador do estado, Wilson Lima, decretou luto de sete dias. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também se manifestou sobre a morte do ex-governador, que era advogado inscrito na entidade, e declarou luto de três dias.