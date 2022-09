Moraes determina que procuradoria apure ofensa de deputado a jornalista

Ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou na noite desta quarta-feira (14) que a procuradoria-regional eleitoral de São Paulo analise a ofensa do deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos) à jornalista Vera Magalhães e apure a conduta do parlamentar.

Vera foi abordada por Douglas Garcia no final do debate entre candidatos ao governo de São Paulo realizado pela TV Cultura, no começo da madrugada desta quarta. Com o celular nas mãos, o deputado, convidado ao debate pelo candidato bolsonarista ao governo paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), se aproximou da apresentadora do programa Roda Viva e disse que ela é “uma vergonha para o jornalismo”.

A frase foi a mesma usada pelo presidente Jair Bolsonaro contra Vera Magalhães durante o debate da Band entre os candidatos à Presidência.

Durante a discussão, Leão Serva, diretor de jornalismo da TV Cultura pegou o celular de Douglas Garcia e arremessou o aparelho para longe. Ele afirmou que a tomou a iniciativa por ser a “única forma possível” para defender Magalhães do ataque do parlamentar.

“Considerada a gravidade do ocorrido, determino o encaminhamento do referido link da matéria ao Excelentíssimo Senhor Vice-Procurador-Geral Eleitoral para que possa dar o devido encaminhamento ao Procurador Regional Eleitoral de São Paulo, com o objetivo de ser analisada eventuais providências que entender necessárias”, afirmou Moraes na decisão. O presidente do TSE anexou ainda um link de reportagem jornalística que relata a agressão.

