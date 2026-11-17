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O ministro José Guimarães prevê uma “superterça” para o governo Lula com a aprovação definitiva do pacote de ajuste fiscal no Senado e na Câmara. Apesar do otimismo do Planalto, a proposta desagrada tanto o mercado financeiro quanto setores da esquerda. Guimarães minimiza as divergências e articula os votos para rejeitar os destaques da oposição, visando preservar a essência do projeto.

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O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que esta será uma “superterça” para o governo Lula, com a aprovação definitiva do pacote de ajuste fiscal tanto no Senado, por meio da votação dos destaques (trechos do projeto analisados separadamente do texto principal), quanto na Câmara, onde há, segundo ele, um acordo para o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) submeter as medidas de aumento de receitas e contenção de gastos aos deputados assim que a outra Casa concluir sua parte.

Na contramão do tom de otimismo do chefe da articulação política do Palácio do Planalto, a proposta tem desagradado tanto operadores do mercado financeiro, com a cotação do dólar beirando os 5,80 reais, quanto setores da esquerda que alardeiam um avanço do governo petista sobre dinheiro público destinado a programas sociais a pretexto de “satisfazer o capital especulativo”. Para Guimarães, contudo, “é absolutamente legítimo o debate interno que a esquerda está fazendo” e “só quem não conhece o PT é que não entende esses problemas que surgem, que a gente debate, que a gente articula e que a gente vota”.

“Vamos trabalhar para unificar as bancadas”, declarou o ministro. “Não tem crise. Tem divergências, como acontece sempre na esquerda e nós estamos conversando e dialogando com muita tranquilidade e naturalidade”, acrescentou. A diretriz é para a base governista amealhar votos para rejeitar os quatro destaques da oposição ao texto que serão votados pelo Senado, sob pena de, segundo Guimarães, desfazer a “espinha dorsal” do projeto. Ele citou especificamente os gatilhos que poderão ser acionados para baixar o valor em créditos tributários que empresas poderão usar para compensar o recolhimento de impostos.

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Caberá aos líderes do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), e no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), arregimentar e contar os votos a favor do Planalto. O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, cujo sobrenome informalmente até batizou o pacote de medidas, ficará à disposição dos parlamentares para negociar pontos específicos do texto a fim de garantir a aprovação nas duas Casas do Congresso nesta terça-feira.

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Sob pressão das oscilações no mercado financeiro, da oposição e até de alas da própria esquerda, o governo enfrenta nesta terça o maior desafio de articulação política desde a reeleição de Lula para garantir os votos por uma aprovação incólume de sua proposta de ajuste fiscal. Mesmo se conseguir, o esforço pode provar-se insuficiente. Uma análise da Consultoria de Orçamento do Senado mostra que aproximadamente 70% do impacto fiscal estimado para 2027 depende de medidas de reforço da arrecadação ou do caixa da União.

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Dos 45,1 bilhões a 56,1 bilhões de reais previstos pela consultoria, entre 32,3 bilhões e 37,8 bilhões correspondem a restrições às compensações tributárias, redução de benefícios fiscais e limitação de incentivos à infraestrutura. A contenção de despesas responde por outros 12,8 bilhões a 18,3 bilhões de reais.