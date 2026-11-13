Pacote de Lula é passo na direção certa, mas não dissipa incertezas econômicas
Proposta de corte de até 60 bilhões de reais nos gastos públicos não espanta as muitas dúvidas sobre os rumos fiscais do país
Em seu primeiro pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão depois da reeleição, o presidente Lula afirmou, no domingo 8, que pretende zerar impostos sobre a cesta básica, aprovar a tarifa zero no transporte público nos fins de semana, criar o Pé-de-Meia universitário, investir no ensino técnico, na educação digital e nas universidades, comprar dívidas de famílias com bancos e perdoar débitos dos microempreendedores individuais, os MEIs, com a União. Em resumo, ele reafirmou promessas de campanha que resultarão em mais gastos por parte do Estado. Afirmou, também, que vai trabalhar para que os investimentos cheguem a representar 20% do produto interno bruto (PIB), uma tarefa inglória em uma realidade de juros tão altos. De passagem e sem detalhes, disse que a dívida pública e os juros altos o preocupam, que tem compromisso com a responsabilidade fiscal e que vai criar as condições para o Banco Central reduzir a taxa básica de juros. Os acenos de Lula foram considerados genéricos demais por economistas, investidores e líderes empresariais. O sentimento geral é de incerteza imediata — sobre quem Lula escolherá para chefiar a Fazenda em seu quarto mandato — e futura — sobre o risco de o país entrar em uma fase de estagnação, com baixo crescimento e inflação alta.
Três dias depois, o governo anunciou um pacote que representa um passo na direção certa, embora ainda tímido diante das dúvidas que pairam sobre os rumos da economia brasileira. Na quarta-feira 11, enquanto Lula estava na Turquia, onde se dá a COP31, a Conferência do Clima da ONU, os ministros Dario Durigan, da Fazenda, e Bruno Moretti, do Planejamento, trouxeram a público um plano com medidas para tirar 60 bilhões de reais do Orçamento já no ano que vem. Depois, o relator do projeto no Senado reduziu a estimativa para 43 bilhões a 54 bilhões de reais. A proposta inclui uma revisão na regra de reajuste do orçamento da Saúde, um corte de até 20% nos benefícios fiscais e uma trava sobre despesas obrigatórias. O projeto também inclui um prazo de até 120 dias para que o Congresso Nacional vote uma regulamentação para os supersalários, isto é, os penduricalhos pagos a servidores e que extrapolam o teto do funcionalismo público, atualmente de 46 366 reais mensais. “São medidas de receitas e de despesa que buscam proteger os gastos cruciais para assegurar direitos e racionalizar aqueles que não entregam os resultados pretendidos”, disse Moretti durante audiência pública no Congresso.
Numa costura do governo com os parlamentares, o projeto de lei, que precisa da aprovação no Congresso, foi protocolado na própria quarta-feira pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) e recebeu do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a promessa de votação acelerada. Na quinta-feira 12, o Senado aprovou o texto-base do pacote, que ainda pode ser alterado com a apreciação de destaques, prevista para acontecer na terça-feira, 17. “A iniciativa é louvável, mas será preciso ainda colocar tudo no papel junto com as várias promessas que o Lula fez durante a campanha, para ver se o saldo final de fato vai ser melhor”, diz Flavio Conde, chefe de análise de investimentos da Inside Ideias de Investimentos.
A gestão Lula 4 começa envolta por uma nuvem de pessimismo. Nos dias seguintes à vitória do petista, a bolsa de valores perdeu mais de 10% do valor, enquanto o dólar e os juros futuros subiram. As novas projeções de bancos e consultorias financeiras para a economia apostam em um horizonte complicado, com dólar, inflação e juros ainda mais altos, crescimento do PIB perto de zero e até um flerte do Brasil com uma recessão em 2027. O encontro com uma revisão profunda nas contas públicas, que abra caminho para juros mais baixos e ajude a restaurar a credibilidade do governo e a capacidade do país de investir e crescer, segue incerto.
As nuvens vêm se fechando sobre a economia brasileira desde antes da eleição. Nos quatro trimestres até junho deste ano, o PIB, no dado mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cresceu 1,9%, a menor taxa de doze meses desde a crise de 2020, no auge da pandemia. E, como não há sinais de melhora, as estimativas são de que 2026 vai fechar com um número perto de 1,7%. Para 2027, os bancos estão cortando as previsões pela metade. O Itaú reduziu sua projeção de alta do PIB em 2027 de 1,2% para 0,5%, enquanto a XP Investimentos fez um corte de 1 ponto, para apenas 0,3%. No Bradesco, a estimativa foi ceifada de 1% para 0,4%. Nas contas da Fundação Getulio Vargas (FGV), o cenário pode ser ainda pior, com crescimento caindo a zero em 2027, sob risco alto de um quadro de recessão técnica no meio do ano, com recuos previstos tanto para o segundo quanto para o terceiro trimestre. Se o prognóstico se confirmar, será o fim do período mais longo de expansão que o Brasil viveu após a redemocratização. Desde a última recessão, em 2020, até a primeira metade de 2026, o país completou 24 trimestres, ou seis anos, com a economia em crescimento contínuo, ainda que baixo. O período de maior fôlego até então tinha sido de 21 trimestres, de 2003 até a crise internacional de 2009. Nesse ritmo, a economia vem recuando um passo cada vez que se avançam dois na história recente. “O Brasil é um país com mais recessões e com quedas mais intensas do que a média dos emergentes, porque, além das crises externas, produzimos as nossas próprias”, diz Silvia Matos, pesquisadora sênior do Instituto Brasileiro de Economia da FGV.
A perda de dinamismo da economia tem relação com os juros persistentemente altos. Além de dificultar o consumo das pessoas e os investimentos das empresas, o dinheiro caro elevou o nível de endividamento, o que arranca um pedaço da renda dos cidadãos e do caixa das empresas e ajuda a explicar a sensação de que a situação está pior. Em setembro, chegou a 84 milhões o número de pessoas inadimplentes no Brasil, o maior nível já anotado pelo birô de pesquisa Serasa Experian. Isso ocorreu mesmo com o desemprego baixo e os salários registrando ganhos reais.
Como resultado, as vendas do comércio e dos serviços já andam de lado. A indústria, que, além da paralisia da demanda, ainda enfrenta a concorrência dos importados, já vive sua própria recessão há dois anos. A produção da indústria de transformação, umas das maiores geradoras de investimentos e empregos formais, caiu 0,2% em 2025, já acumula outra queda de 0,6% no acumulado até setembro de 2026 e, em 2027, na estimativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deve continuar recuando. “As fábricas ainda não estão demitindo porque o custo é alto, mas há um limite e, se continuar assim, no ano que vem elas vão ter que fazer isso”, diz o diretor de desenvolvimento industrial da CNI, Mario Sergio Telles.
O resultado das eleições aumentou o grau de pessimismo. A crença de que o candidato de oposição, Flávio Bolsonaro (PL), faria um ajuste fiscal gerou uma euforia exagerada no setor financeiro após o resultado do primeiro turno, no qual ele se saiu melhor. Isso se transformou em frustração no segundo, com os juros futuros, que definem parte das taxas que o governo pagará nos títulos de sua dívida, saltando até os 15%, e o dólar, que estava na casa dos 5 reais no início de setembro, passando dos 5,50 reais. As consequências disso foram parar no colo de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central: no último dia 4, a instituição acabou mantendo a Selic, taxa básica de juros, nos 13,75% em que estava. Isso acabou com o pouco de otimismo que restava, já que a expectativa de que o BC poderia fazer novos cortes caiu por terra.
O banco Itaú, por exemplo, apostava em um juro básico recuando para os 12,5% ao ano até o fim de 2027, e, na visão da XP, ainda era possível cortá-lo até 11,5%. Com o novo cenário, ambos estimam agora que a Selic deve ficar parada em 13,75% até o início de 2028, prolongando a agonia que já estava fazendo os motores da economia parar. “A incorporação de uma taxa de juros mais elevada aprofundou a nossa previsão de desaceleração para o PIB”, diz Julia Gottlieb, analista do Itaú. “Ela se soma a uma inflação que também será mais alta e que limita o crescimento da renda.” Entre os mais pessimistas, o Itaú elevou sua projeção de inflação para o ano que vem de 4,6% para 6% — de modo que, mesmo que o país não chegue de fato à recessão, haverá estagflação, ou seja, crescimento baixo com inflação alta.
A ação mais estruturante que neste momento teria o poder de destravar o crescimento do país seria o saneamento dos gastos. Despesas obrigatórias muito grandes, como a da Previdência, já estão quase zerando as verbas que sobram para investimentos e outras políticas, enquanto o simples gasto com juros da dívida pública drena por ano 1 trilhão de reais, que poderiam ser usados para outros fins. “O Brasil vem de uma deterioração acentuada da sua capacidade de pagamento da dívida e de um progresso mais lento que o esperado no enfrentamento da rigidez dos gastos e na construção de credibilidade em torno da política fiscal”, disse a VEJA William Foster, vice-presidente da agência de classificação de risco Moody’s. Ainda assim, é possível fazer um ajuste fiscal sem redução de programas sociais ou de investimentos, apenas com revisão de onde os gastos estão sendo mal alocados e controlando onde crescem demais.
A esperança de que esse caminho possa ser seguido está depositada no anúncio da nova equipe econômica. Para comandar o Ministério da Fazenda, já foram mencionados nos bastidores o atual chefe da pasta, Dario Durigan, o matemático e governador petista do Piauí, Rafael Fonteles, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Guilherme Abreu, sócio e consultor financeiro da gestora Nord Investimentos, compara a expectativa em relação à escolha ministerial com o período pós-reeleição de Dilma Rousseff, em 2014: “O mercado animou-se com um nome ortodoxo na Fazenda, o do Joaquim Levy, e mesmo assim a bolsa só encontrou o fundo mais de um ano depois, porque faltou respaldo político para o ajuste. Ou seja, o nome importa menos do que o mandato que o presidente dará a ele”, afirma o especialista.
Muitos comparam o cenário atual com o da reeleição de Dilma. A diferença é que agora quem está no comando é Lula, que tem a habilidade política e o pragmatismo como seus pontos mais fortes. Resta a expectativa de que ele deixe de lado o discurso de palanque (chegou a dizer que falar em superávit era uma “babaquice”), supere a oposição de alas barulhentas do PT a qualquer tentativa de ajuste e assuma o compromisso de tomar as medidas necessárias para evitar um desastre econômico. A situação é complicada, mas o país não está condenado ao abismo. “Historicamente, o Brasil só fez ajuste nas crises”, diz Silvia Matos, da FGV. Ela menciona a temporada de contenção de gastos e juros baixos sob o governo de Michel Temer, após a depressão de 2015 e 2016 deixada por Dilma, e o equilíbrio fiscal aplicado pelo próprio Lula a partir de 2003, quando subiu a rampa do Planalto pela primeira vez, à sombra de um pânico generalizado nos mercados. “Este pode ser um momento parecido”, acredita Silvia. É a esperança que resta ao país.
Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021