Pacote de Lula é passo na direção certa, mas não dissipa incertezas econômicas

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O governo anuncia um corte de R$ 60 bilhões, considerado um passo inicial, mas ainda insuficiente para acalmar o mercado. Em meio a promessas de campanha que preveem mais gastos, a economia enfrenta um cenário de juros e inflação altos, com projeções de baixo crescimento e risco de recessão em 2027.

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Em seu primeiro pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão depois da reeleição, o presidente Lula afirmou, no domingo 8, que pretende zerar impostos sobre a cesta básica, aprovar a tarifa zero no transporte público nos fins de semana, criar o Pé-de-Meia universitário, investir no ensino técnico, na educação digital e nas universidades, comprar dívidas de famílias com bancos e perdoar débitos dos microempreendedores individuais, os MEIs, com a União. Em resumo, ele reafirmou promessas de campanha que resultarão em mais gastos por parte do Estado. Afirmou, também, que vai trabalhar para que os investimentos cheguem a representar 20% do produto interno bruto (PIB), uma tarefa inglória em uma realidade de juros tão altos. De passagem e sem detalhes, disse que a dívida pública e os juros altos o preocupam, que tem compromisso com a responsabilidade fiscal e que vai criar as condições para o Banco Central reduzir a taxa básica de juros. Os acenos de Lula foram considerados genéricos demais por economistas, investidores e líderes empresariais. O sentimento geral é de incerteza imediata — sobre quem Lula escolherá para chefiar a Fazenda em seu quarto mandato — e futura — sobre o risco de o país entrar em uma fase de estagnação, com baixo crescimento e inflação alta.

Três dias depois, o governo anunciou um pacote que representa um passo na direção certa, embora ainda tímido diante das dúvidas que pairam sobre os rumos da economia brasileira. Na quarta-feira 11, enquanto Lula estava na Turquia, onde se dá a COP31, a Conferência do Clima da ONU, os ministros Dario Durigan, da Fazenda, e Bruno Moretti, do Planejamento, trouxeram a público um plano com medidas para tirar 60 bilhões de reais do Orçamento já no ano que vem. Depois, o relator do projeto no Senado reduziu a estimativa para 43 bilhões a 54 bilhões de reais. A proposta inclui uma revisão na regra de reajuste do orçamento da Saúde, um corte de até 20% nos benefícios fiscais e uma trava sobre despesas obrigatórias. O projeto também inclui um prazo de até 120 dias para que o Congresso Nacional vote uma regulamentação para os supersalários, isto é, os penduricalhos pagos a servidores e que extrapolam o teto do funcionalismo público, atualmente de 46 366 reais mensais. “São medidas de receitas e de despesa que buscam proteger os gastos cruciais para assegurar direitos e racionalizar aqueles que não entregam os resultados pretendidos”, disse Moretti durante audiência pública no Congresso.

Numa costura do governo com os parlamentares, o projeto de lei, que precisa da aprovação no Congresso, foi protocolado na própria quarta-feira pelo senador Jaques Wagner (PT-­BA) e recebeu do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a promessa de votação acelerada. Na quinta-feira 12, o Senado aprovou o texto-base do pacote, que ainda pode ser alterado com a apreciação de destaques, prevista para acontecer na terça-feira, 17. “A iniciativa é louvável, mas será preciso ainda colocar tudo no papel junto com as várias promessas que o Lula fez durante a campanha, para ver se o saldo final de fato vai ser melhor”, diz Flavio Conde, chefe de análise de investimentos da Inside Ideias de Investimentos.

A gestão Lula 4 começa envolta por uma nuvem de pessimismo. Nos dias seguintes à vitória do petista, a bolsa de valores perdeu mais de 10% do valor, enquanto o dólar e os juros futuros subiram. As novas projeções de bancos e consultorias financeiras para a economia apostam em um horizonte complicado, com dólar, inflação e juros ainda mais altos, crescimento do PIB perto de zero e até um flerte do Brasil com uma recessão em 2027. O encontro com uma revisão profunda nas contas públicas, que abra caminho para juros mais baixos e ajude a restaurar a credibilidade do governo e a capacidade do país de investir e crescer, segue incerto.

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As nuvens vêm se fechando sobre a economia brasileira desde antes da eleição. Nos quatro trimestres até junho deste ano, o PIB, no dado mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cresceu 1,9%, a menor taxa de doze meses desde a crise de 2020, no auge da pandemia. E, como não há sinais de melhora, as estimativas são de que 2026 vai fechar com um número perto de 1,7%. Para 2027, os bancos estão cortando as previsões pela metade. O Itaú reduziu sua projeção de alta do PIB em 2027 de 1,2% para 0,5%, enquanto a XP Investimentos fez um corte de 1 ponto, para apenas 0,3%. No Bradesco, a estimativa foi ceifada de 1% para 0,4%. Nas contas da Fundação Getulio Vargas (FGV), o cenário pode ser ainda pior, com crescimento caindo a zero em 2027, sob risco alto de um quadro de recessão técnica no meio do ano, com recuos previstos tanto para o segundo quanto para o terceiro trimestre. Se o prognóstico se confirmar, será o fim do período mais longo de expansão que o Brasil viveu após a redemocratização. Desde a última recessão, em 2020, até a primeira metade de 2026, o país completou 24 trimestres, ou seis anos, com a economia em crescimento contínuo, ainda que baixo. O período de maior fôlego até então tinha sido de 21 trimestres, de 2003 até a crise internacional de 2009. Nesse ritmo, a economia vem recuando um passo cada vez que se avançam dois na história recente. “O Brasil é um país com mais recessões e com quedas mais intensas do que a média dos emergentes, porque, além das crises externas, produzimos as nossas próprias”, diz Silvia Matos, pesquisadora sênior do Instituto Brasileiro de Economia da FGV.

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A perda de dinamismo da economia tem relação com os juros persistentemente altos. Além de dificultar o consumo das pessoas e os investimentos das empresas, o dinheiro caro elevou o nível de endividamento, o que arranca um pedaço da renda dos cidadãos e do caixa das empresas e ajuda a explicar a sensação de que a situação está pior. Em setembro, chegou a 84 milhões o número de pessoas inadimplentes no Brasil, o maior nível já anotado pelo birô de pesquisa Serasa Experian. Isso ocorreu mesmo com o desemprego baixo e os salários registrando ganhos reais.

Como resultado, as vendas do comércio e dos serviços já andam de lado. A indústria, que, além da paralisia da demanda, ainda enfrenta a concorrência dos importados, já vive sua própria recessão há dois anos. A produção da indústria de transformação, umas das maiores geradoras de investimentos e empregos formais, caiu 0,2% em 2025, já acumula outra queda de 0,6% no acumulado até setembro de 2026 e, em 2027, na estimativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deve continuar recuando. “As fábricas ainda não estão demitindo porque o custo é alto, mas há um limite e, se continuar assim, no ano que vem elas vão ter que fazer isso”, diz o diretor de desenvolvimento industrial da CNI, Mario Sergio Telles.

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O resultado das eleições aumentou o grau de pessimismo. A crença de que o candidato de oposição, Flávio Bolsonaro (PL), faria um ajuste fiscal gerou uma euforia exagerada no setor financeiro após o resultado do primeiro turno, no qual ele se saiu melhor. Isso se transformou em frustração no segundo, com os juros futuros, que definem parte das taxas que o governo pagará nos títulos de sua dívida, saltando até os 15%, e o dólar, que estava na casa dos 5 reais no início de setembro, passando dos 5,50 reais. As consequências disso foram parar no colo de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central: no último dia 4, a instituição acabou mantendo a Selic, taxa básica de juros, nos 13,75% em que estava. Isso acabou com o pouco de otimismo que restava, já que a expectativa de que o BC poderia fazer novos cortes caiu por terra.

O banco Itaú, por exemplo, apostava em um juro básico recuando para os 12,5% ao ano até o fim de 2027, e, na visão da XP, ainda era possível cortá-lo até 11,5%. Com o novo cenário, ambos estimam agora que a Selic deve ficar parada em 13,75% até o início de 2028, prolongando a agonia que já estava fazendo os motores da economia parar. “A incorporação de uma taxa de juros mais elevada aprofundou a nossa previsão de desaceleração para o PIB”, diz Julia Gottlieb, analista do Itaú. “Ela se soma a uma inflação que também será mais alta e que limita o crescimento da renda.” Entre os mais pessimistas, o Itaú elevou sua projeção de inflação para o ano que vem de 4,6% para 6% — de modo que, mesmo que o país não chegue de fato à recessão, haverá estagflação, ou seja, crescimento baixo com inflação alta.

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A ação mais estruturante que neste momento teria o poder de destravar o crescimento do país seria o saneamento dos gastos. Despesas obrigatórias muito grandes, como a da Previdência, já estão quase zerando as verbas que sobram para investimentos e outras políticas, enquanto o simples gasto com juros da dívida pública drena por ano 1 trilhão de reais, que poderiam ser usados para outros fins. “O Brasil vem de uma deterioração acentuada da sua capacidade de pagamento da dívida e de um progresso mais lento que o esperado no enfrentamento da rigidez dos gastos e na construção de credibilidade em torno da política fiscal”, disse a VEJA William Foster, vice-presidente da agência de classificação de risco Moody’s. Ainda assim, é possível fazer um ajuste fiscal sem redução de programas sociais ou de investimentos, apenas com revisão de onde os gastos estão sendo mal alocados e controlando onde crescem demais.

A esperança de que esse caminho possa ser seguido está depositada no anúncio da nova equipe econômica. Para comandar o Ministério da Fazenda, já foram mencionados nos bastidores o atual chefe da pasta, Dario Durigan, o matemático e governador petista do Piauí, Rafael Fonteles, e o vice-­presidente Geraldo Alckmin. Guilherme Abreu, sócio e consultor financeiro da gestora Nord Investimentos, compara a expectativa em relação à escolha ministerial com o período pós-reeleição de Dilma Rousseff, em 2014: “O mercado animou-se com um nome ortodoxo na Fazenda, o do Joaquim Levy, e mesmo assim a bolsa só encontrou o fundo mais de um ano depois, porque faltou respaldo político para o ajuste. Ou seja, o nome importa menos do que o mandato que o presidente dará a ele”, afirma o especialista.

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Muitos comparam o cenário atual com o da reeleição de Dilma. A diferença é que agora quem está no comando é Lula, que tem a habilidade política e o pragmatismo como seus pontos mais fortes. Resta a expectativa de que ele deixe de lado o discurso de palanque (chegou a dizer que falar em superávit era uma “babaquice”), supere a oposição de alas barulhentas do PT a qualquer tentativa de ajuste e assuma o compromisso de tomar as medidas necessárias para evitar um desastre econômico. A situação é complicada, mas o país não está condenado ao abismo. “Historicamente, o Brasil só fez ajuste nas crises”, diz Silvia Matos, da FGV. Ela menciona a temporada de contenção de gastos e juros baixos sob o governo de Michel Temer, após a depressão de 2015 e 2016 deixada por Dilma, e o equilíbrio fiscal aplicado pelo próprio Lula a partir de 2003, quando subiu a rampa do Planalto pela primeira vez, à sombra de um pânico generalizado nos mercados. “Este pode ser um momento parecido”, acredita Silvia. É a esperança que resta ao país.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021