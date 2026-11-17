O governo Lula conseguiu uma proeza política pouco desejável: apresentar um pacote fiscal que desagrada tanto aos investidores quanto a parte de sua base de apoio. O Senado retoma nesta terça-feira, 17, a votação dos destaques do projeto, em meio ao desconforto do mercado financeiro e a manifestações convocadas por movimentos de esquerda. Na segunda-feira, o dólar fechou a 5,776 reais, enquanto a Bolsa recuou 1,83%, refletindo, entre outros fatores, a desconfiança dos investidores com a trajetória das contas públicas.

O problema vai além da disputa política. Uma análise dos números apresentados pela Consultoria de Orçamentos do Senado mostra que aproximadamente 70% do impacto fiscal estimado para 2027 depende de medidas de reforço da arrecadação ou do caixa da União. Dos 45,1 bilhões a 56,1 bilhões de reais previstos, entre 32,3 bilhões e 37,8 bilhões correspondem a restrições às compensações tributárias, redução de benefícios fiscais e limitação de incentivos à infraestrutura. A contenção de despesas responde por outros 12,8 bilhões a 18,3 bilhões de reais.

Essa composição ajuda a explicar por que o pacote ainda não convenceu parte do mercado. A limitação de compensações tributárias, por exemplo, pode melhorar o caixa do Tesouro, mas não representa necessariamente uma receita permanente. Também não altera a dinâmica das grandes despesas obrigatórias, apontadas por economistas como um dos principais fatores de crescimento da dívida pública.

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Na outra ponta, a União Nacional dos Estudantes e organizações de esquerda convocaram manifestações contra o ajuste, incluindo um ato na Avenida Faria Lima, em São Paulo. A mobilização pretende pressionar o Congresso a preservar investimentos públicos e serviços sociais. A CUT e a Força Sindical decidiram não participar dos protestos desta terça-feira, sinal de que a resistência não é uniforme entre os aliados tradicionais do governo.

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O impasse pode se tornar ainda mais complexo na Câmara dos Deputados. Setores do próprio PT defendem mudanças no projeto, enquanto representantes empresariais contestam a redução de benefícios tributários e as restrições à compensação de créditos. Cada concessão destinada a ampliar o apoio político poderá reduzir o impacto fiscal esperado pelo governo.

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O desafio de Lula, portanto, não se resume a aprovar um ajuste. Será convencer o mercado de que as medidas produzirão resultados efetivos sem ampliar a insatisfação da esquerda que o ajudou a conquistar um novo mandato. Por enquanto, o governo tenta equilibrar uma conta que nem seus investidores nem parte de seus aliados parecem dispostos a aceitar.